SBK-WM verschoben – Phillip Island fand einen Ersatz

Traditionell findet auf Phillip Island nicht nur seit Jahren der Saisonauftakt der Superbike-WM statt, sondern auch von der australischen SBK-Serie. Wegen Covid-19 ist 2021 alles anders.

Am 10. November zog Phillip Island die Konsequenzen aus der noch immer grassierenden Corona-Pandemie: Das Meeting der Superbike-WM 2021, traditionell den Saisonauftakt darstellt, wurde für den angestammten Termin Ende Februar abgesagt – es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.



Grund für die Absage sind die vielfältigen Reisebeschränkungen, die im internationalen Flugverkehr noch immer gelten.

Der Saisonauftakt der nationalen Superbike-Serie ‹ASBK› soll dagegen wie geplant am Wochenende 19. - 21. Februar stattfinden. Weil der Hauptevent Superbike-WM wegfällt, arbeiteten die australischen Motorsport-Verbände an einer Lösung. Nun kommt es zu einer ungewöhnlichen Kooperation von Motorrad- und Auto-Rennserien!



Neben der ASBK mit Superbike, Supersport und SSP-300 wird die ‹Shannons Motorsport Australia Championship› mit zwei Auto-Serien in das Programm integriert.



«Dies ist eine fantastische Gelegenheit, um eine spektakuläre Veranstaltung an einem Ort abzuhalten, wo Zweirad- als auch für den Vierrad-Motorsport eine lange Tradition hat», sagte Peter Doyle, Boss von Motorcycling Australia. «Dies ist eine Idee, die sich Motorsportfans seit einiger Zeit gewünscht haben. Wenn unsere Fahrer und Teams im selben Fahrerlager sind, wird dies für die beste Action auf der Rennstrecke und ein sensationelles Fanerlebnis sorgen.»

Könnte das ein Konzept für die Zukunft sein? Bestimmt, wie beide Seiten betonten.



«Das wird nicht nur für die Fans eine großartige Erfahrung sein, sondern auch bei den jeweiligen Verbände, um unsere Meisterschaften zu verbessern», ist Doyle überzeugt.