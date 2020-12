Geheimtipp: Jetzt lacht niemand mehr über Go Eleven

Bereits 2020 hatte Go Eleven viel zu feiern

Bisher galt Go Eleven allenfalls als ordentlich geführtes Team im breiten Mittelfeld der Superbike-WM. Mit Chaz Davies und Werksmaterial von Ducati ist das italienische Team plötzlich der Geheimtipp für 2021.

Zuletzt war es Carlos Checa 2011, der für Ducati eine Superbike-Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Der Spanier fuhr seinerzeit im Team Althea Racing, ein Werksteam gab es in den Jahren 2011, 2012 und 2013 nicht. Ducati belieferte Kundenteams lediglich mit Material.



In der Superbike-WM 2021 könnte sich die Geschichte wiederholen, dass ein Ducati-Kundenteam um den WM-Titel kämpft.

Denn kommende Saison wird Chaz Davies im Go Eleven Ducati Team mit identischen Material wie die Werkspiloten Scott Redding und Michael Rinaldi ausgerüstet. Teammanager Denis Sacchetti bestätigte sogar, dass der 33-Jährige während der Saison alle Updates erhalten wird.



Davies ist nach Jonathan Rea und Tom Sykes der erfolgreichste aktive Superbike-Pilot, ist dreimaliger Vizeweltmeister und gewann 32 Rennen. Die Saison 2020 beendete er als WM-Dritter. In der Form der letzten drei Saisonmeetings (er fuhr mehr Punkte ein als Rea und Redding) wäre Davies sogar ein Kandidat für den WM-Titel!



«Daran wage ich gar nicht zu denken», sagte Teammanager Denis Sacchetti gegenüber GPOne. «Unser Ziel ist, an jedem Rennwochenende unser Bestes zu geben. Wir haben eine großartige Chance und werden dafür alles tun.»

Die Saison 2019, als Go Eleven 2019 mit Eugene Laverty und erstmals mit der Ducati V4R antrat, war ein Desaster. Mit Michael Rinaldi erreichte das italienische Team einen Laufsieg und weitere Podestplätze.



«In diesen beiden Jahren haben wir große Fortschritte gemacht. Als wir das Abenteuer mit Ducati begannen, wurden wir ausgelacht. Heute sind wir stolz darauf, mit einem Fahrer wie Davies anzutreten», betonte der 34-jährige Sacchetti. «Das Geheimnis bestand darin, dass wir bescheidene und fähige Teammitglieder haben. Unser Team bleibt 2021 fast wie es vergangene Saison war.»