Kalender der Superbike-WM 2021 ohne Deutschland!

Superbike-WM-Promoter Dorna hat den Kalender für 2021 veröffentlich, vorbehaltlich behördlicher Beschränkungen wegen der Covid-19-Seuche. Er enthält gleich mehrere Überraschungen.

Der Hammer vorab: Ein Event in Deutschland fehlt.



Oschersleben hätte 2020 in den Kalender der Superbike-WM zurückkehren sollen, doch wegen der restriktiven behördlichen Corona-Bestimmungen in Deutschland war das unmöglich.



Einen Hoffnungsschimmer gibt es noch: Neben den 12 fixierten Events soll es einen 13. geben, für den bislang weder das Datum noch der Austragungsort festgelegt sind.

WM-Promoter Dorna betont ausdrücklich, dass sämtliche Events, ob mit oder ohne Zuschauer, davon abhängen, was die nationalen Regierungen im Zuge der Corona-Beschränkungen erlauben.



Dass der Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 nicht traditionell im Februar auf Phillip Island stattfinden wird, sondern erst im April, wissen wir schon länger. Dass die ersten Rennen am letzten April-Wochenende in Assen stattfinden, überrascht doch ein wenig. Das passt zwar ins bisherige Konzept, warmes Wetter wie in Spanien dürfen wir zu dieser Jahreszeit auf dem TT Circuit aber kaum erwarten.

Estoril bleibt nach dem mitreißenden Saisonfinale 2020 im Kalender, außerdem die Rennen in Aragon, Donington Park, Magny-Cours, Barcelona, Jerez und Portimao.



In Italien gibt es wie von SPEEDWEEK.com angekündigt nur noch einen Event, den in Misano. Die Superbike-Hochburg Imola musste über die Klinge springen.



Zwischen Donington Park Anfang Juli und Magny-Cours Anfang September sind neun Wochen Sommerpause. Damit hat die Dorna einigen Spielraum, falls Terminverlegungen nötig werden.

Die Überseerennen sind wie angekündigt auf das Jahresende datiert. Losgehen soll es Mitte Oktober in San Juan /Argentinien, vier Wochen später sollen die Rennen auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok in Indonesein folgen. Ob die Rennstrecke bis dahin fertiggestellt wird, ist fraglich.

Philipp Island ist noch ohne Termin, könnte aber entweder zwischen Argentinien und Indonesien stattfinden, oder als Saisonfinale Ende November nach Indonesien.

Statt Deutschland könnte den freien Platz im Kalender auch ein Event im Mittleren Osten einnehmen. Katar steht nicht mehr im Kalender, alternativ wird mit Bahrain und Kuwait verhandelt. Auch ein Rennen in Sankt Petersburg in Russland steht zur Debatte.

Vor der Saison wird es einen viertägigen Test in Barcelona geben: Am 29./30. März für die beiden Supersport-Klassen und am 31. März sowie 1. April für die Superbikes.

Kalender der Superbike-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

noch offen Phillip Island/Australien

noch offen