Rennstrecke auf Lombok: 1 Milliarde wird investiert

2021 steht mit Indonesien wieder ein Event in Asien im Kalender der Superbike-WM. Die Verantwortlichen für den Mandalika International Circuit sind optimistisch, dass die Strecke bis Mitte nächstes Jahr fertig wird.

Zahlreiche Rennen fanden in der 1988 ins Leben gerufenen Superbike-Weltmeisterschaft in Asien statt. Doch obwohl die Motorrad-Hersteller und wichtige Sponsoren wie Pirelli seit Jahren auf mehr Events in den Wachstumsmärkten Südostasiens drängen, hatten wir 2020 kein solches Rennen im Kalender. Das wäre auch ohne Corona so gewesen.



2019 wurde letztmals in Buriram/Thailand gefahren, 2016 zuletzt in Sepang/Malaysia. Die letzten Rennen in Indonesien fanden 1997 statt, damals noch in Sentul nahe der Hauptstadt Jakarta.

Für 2021 wurde für die Superbike-WM ein Vertrag mit dem im Bau befindlichen Mandalika International Street Circuit auf der Ferieninsel Lombok geschlossen. Die Rennen sind auf das Wochenende 12. bis 14. November datiert. Immer wieder werden Stimmen laut, die an der rechtzeitigen Fertigstellung zweifeln.



Ricky Baheramsjah, Geschäftsführer der Mandalika Grand Prix Association (MGPA), hält dagegen: «Wir sind optimistisch, dass die Strecke bis Mitte 2021 fertiggestellt ist und homologiert werden kann.»

«Indonesien hat mit die hingebungsvollsten Fans der Welt und gehört für alle Hersteller zu den wichtigsten Märkten», betonte Dorna SBK Executive Director Gregorio Lavilla. «Wenn ich mir den Einsatz der Arbeitskräfte anschaue, bin ich sehr zuversichtlich, dass sämtliche für die Homologation erforderlichen Anlagen rechtzeitig fertig werden.»

Mit 268 Millionen Einwohnern ist Indonesien ein riesiger Markt. Zum Vergleich: Die gesamte Europäische Union beheimatet 446 Millionen Menschen, die USA 328 Millionen.

Der neue Rundkurs auf der Nachbarinsel von Bali wird 4,3 km lang und sich aus 19 Kurven zusammensetzen. Damit die Infrastruktur nicht während 50 Wochen im Jahr brachliegt, werden die Boxen an ein Kongresszentrum angegliedert, dessen Räumlichkeiten während der SBK- und MotoGP-Events dem Motorsport vorbehalten bleiben. Eine britische Firma mit 20 Jahren Erfahrung plant und konzipiert die Rennstrecke.

Es sind 15.000 Sitzplätze und Stehplätze für 100.000 weitere Besucher vorgesehen. Der Circuit wird sich auf eine Fläche von 1095 Hektar erstrecken, bis 2021 sollen im Mandalika Resort elf Hotels mit insgesamt 1900 Zimmern entstehen. Die Regierung von Indonesien steht voll hinter dem Projekt, vier Ministerien sind involviert. Der Bauauftrag wurde an VINCI vergeben, eine Baufirma mit mehr als 194.000 Beschäftigten. Bis 2021 sollen die wichtigsten Infrastruktur-Projekte auf Lombok fertiggestellt sein. Insgesamt soll im Mandalika Resort in 15 Jahren 1 Milliarde US-Dollar investiert werden.



«Man wird sich auf einer permanenten Renntrecke wähnen», erklärte der britische Renntrecken-Architekt von MRK Consulting.

Kalender der SBK-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**

noch offen Phillip Island/Australien**

noch offen**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300