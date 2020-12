Dauerverletzter Leon Camier (34): BSB oder Rücktritt?

Nur wenige Fahrer hatten die letzten Jahre so viel Verletzungspech wie Leon Camier, Obwohl er immer noch nicht gesund ist, will der Engländer weiter Rennen fahren.

Seit Mai 2019 laboriert Leon Camier an einer komplizierten Schulterverletzung. Der 34-Jährige war in Imola gestürzt und verletzte sich drei Bänder in der linken Schulter. Weil diese nicht von alleine heilten, ließ er sich im Juli operieren und kehrte Ende September 2019 auf die Rennmaschine zurück. Doch beim ersten Wintertest mit seinem neuen Team Racing flog der Engländer von der Ducati Panigale V4R und zog sich Frakturen in der linken Schulter zu.



Obwohl seine Schulter noch nicht fit war, wollte er Ende Februar unbedingt den Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 in Australien bestreiten – und gab am Samstag vor dem ersten Rennen wegen Schmerzen und fehlender Kraft auf. Im Juli 2020 gaben Camier und Barni Racing die Trennung bekannt. Er hatte kein einziges Rennen für das italienische Team bestritten.

Die Zukunft des Britischen Superbike-Champion von 2009 ist weiter ungewiss. Eine Rückkehr ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft scheint ausgeschlossen, zumal nur noch wenige Motorräder frei sind. Und nach den Vorkommnissen der vergangenen Monate dürfte kaum ein Teamchef an eine plötzliche Genesung der lädierten Schulter glauben.



Camier sagt selbst, dass er noch nicht fit ist.



«Wenn ich ehrlich bin, ist die Schulter immer noch nicht so wie sie sein muss», gab Camier gegenüber Bikesportnews zu. «Die Ärzte sind aber immer noch zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen kann. Sie glauben, dass es klappen wird und der Zustand besser ist als vor einem Monat. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Selbst wenn er gesund wäre weiß Camier, dass er mit 34 Jahren nicht mehr lange auf höchstem Level wird fahren können. Die Rückkehr in die BSB und auch der Rücktritt sind Optionen, mit denen er sich beschäftigt.



«Wenn es irgendwie geht, würde ich gerne weiter Rennen fahren. Wenn es nicht möglich ist, dann ist es so», ist Camier realistisch. «Ich hatte immer Respekt für die Jungs in der BSB und werde nie nie sagen. Das Feld dort ist sehr stark, einige der Strecken sind fantastisch. Es gibt keinen Grund, nicht an eine Rückkehr zu denken.»



Laut Bikesportnews wird Camier mit PBM Ducati in Verbindung gebracht.