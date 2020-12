Michael Rinaldi: Frühes Geburtstagspräsent von Ducati

Nach drei Jahren in der Superbike-WM ist Michael Rinaldi im Aruba.it Ducati Werksteam angekommen. Der Italiener wusste, dass 2020 ein für ihn entscheidendes Jahr sein würde.

Michael Rinaldi ist der Aufsteiger der Superbike-WM 2020. Nach einem desaströsen Jahr mit Barni Racing (2019) wurde der Italiener von Ducati zum Team Go Eleven gelotst - es war seine letzte Chance, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der Bonus, den er sich mit dem Gewinn der Superstock-1000-EM 2017 verdient hatte, war aufgebracht.



Aber Rinaldi nutzte seine Chance: In Aragon/2 fuhr er einen Laufsieg sowie zwei weitere Podestplätze ein, zeigte insgesamt solide Leistungen und beendete die Saison als bester Privatier. Wenige Tage vor dem Saisonfinale in Estoril wurde er im Aruba.it Ducati-Werksteam für die Superbike-WM 2021 bestätigt.

Wenn Rinaldi am heutigen 21. Dezember 25 Jahre alt wird, ist er wunschlos glücklich.



«Mein Geschenk habe ich mit der Chance im Werksteam von Aruba und Ducati bereits bekommen», sagte der aus Rimini stammende Shooting-Star bei GPOne. «Ich wusste, dass man mich beobachtet, wollte mich davon aber nicht beeinflussen lassen und einfach weiter gute Leistung bringen. Kurz vor Estoril kam dann der Anruf. Bei Go Eleven wäre es mir gut gegangen, das Werksteam ist ein Traum.»

Zur Erinnerung: Rinaldi gewann im Ducati Junior Team die Superstock-Kategorie und stieg mit dem Team in die Superbike-WM 2018 auf, fuhr aber nur die Europa-Events.



«Seit der Superstock-Klasse hat Aruba immer an mich geglaubt. Mir war aber klar, dass 2020 meine letzte Chance sein würde», meinte Rinaldi weiter. «Chaz wird es bei Go Eleven gut haben und dazu identisches Material wie Scott und ich. Ich denke, Aruba hat Potenzial in mir gesehen. Chaz war sieben Jahre im Team – er hatte seine Chance.»