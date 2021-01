Chaz Davies: «Keine Kritik, sondern die Realität»

Am 20. Januar wird Ducati-Star Chaz Davies in Jerez erstmals für sein neues Team Go Eleven testen. Läuft alles nach Plan, erhält er identisches Material wie die beiden Werksfahrer.

Trotz neun Podestplätzen, zwei Siegen und WM-Rang 3 in der Saison 2020 verlor Chaz Davies nach sieben Jahren im Ducati-Werksteam seinen Platz an den fast neun Jahre jüngeren Michael Rinaldi.



Nach zähen Verhandlungen einigte sich der Waliser Ende November für 2021 mit dem Privatteam Go Eleven Ducati. Davies weiß: In der Geschichte der 1988 gegründeten Superbike-WM wurde erst ein Fahrer aus einem Privatteam Weltmeister, das war Troy Corser 1996 im Team Promotor Power Horse Ducati. In den letzten neun Jahren gelangen nur drei Privatteams Siege: 2012 Pata Ducati mit Sylvain Guintoli, 2019 Puccetti Kawasaki mit Toprak Razgatlioglu und 2020 Go Eleven Ducati mit Rinaldi.

Am 20./21. Januar gehen in Jerez die Wintertests weiter, bei denen neben den Werksteams von Kawasaki, Honda und Ducati auch Davies dabei sein wird.



In der MotoGP-WM sind inzwischen auch Privatteams wie Petronas Yamaha, Tech3 KTM oder Pramac Ducati siegfähig, in der Superbike-WM ist das seit jeher die Ausnahme. «Genau kann man das vorher nicht wissen, ich bin offen für Ideen und Vorschläge», betonte Davies gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ja, Pramac oder Avintia waren erfolgreich. Aber wer von ihnen kämpft um den WM-Titel? Über Petronas will ich keinen Kommentar abgeben, weil sie mit einem anderen Hersteller arbeiten. Mein Standpunkt ist, dass ich hier bin, damit ich um den WM-Titel kämpfen kann. Dafür braucht man die nötige Unterstützung. Ich hatte Vorschläge unterbreitet, welche das Werksteam besser gemacht hätten. Sie wurden nicht angenommen und werden deshalb auch kein Kundenteam besser machen. Ich wäre glücklich, würde mir das Gegenteil bewiesen.»

«Wenn ich eine Werksmaschine und volle Unterstützung bekomme und wir uns in vielen Bereichen verbessern, dann schlucke ich meine Aussagen gerne hinunter», meinte der bald 34-Jährige. «Wir waren oft Zweiter in der Meisterschaft. Um die Latte höher zu legen und konstanter zu sein, brauchen wir mehr Unterstützung. Es wird hart, das in einem Satelliten-Team zu verwirklichen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es wird sehr schwierig. Um den Titel zu gewinnen, muss man sehr viele Dinge richtig machen und braucht auch die nötige Portion Glück. Die Fahrer, das Team, die Mechaniker, der Hersteller – alle müssen ihren Job besser machen. Das ist keine Kritik, sondern die Realität. Wir müssen Jonathan Rea das Leben schwer machen, weil sie sonst die nächste Meisterschaft gewinnen – sie erledigen einen fantastischen Job. Und das Jahr für Jahr und in jedem Rennen.»

Go-Eleven-Teammanager Denis Sacchetti geht davon aus, dass Davies das gleiche Material erhalten wird wie Scott Redding und Rinaldi im Aruba-Werksteam. «Wenn Ducati Verbesserungen hat, sollte es möglich sein, diese für drei Motorräder zu bringen», bemerkte Davies. «Das ist die Absicht.»

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Baz?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Baz? Bassani? Cavalieri?

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt

Kalender der SBK-WM 2021:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**

Datum offen Phillip Island/Australien**

Datum/Ort offen**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300