Jerez-Test: Honda-Stars hoffen auf bessere Fireblade

Am Mittoch und Donnerstag dieser Woche findet in Jerez der erste große Superbike-Test im Jahr 2021 statt. Die Honda-Piloten Álvaro Bautista und Leon Haslam hoffen auf viele neue Teile.

Mit dem Jerez-Test am 20. und 21. Januar endet die Winterpause der Superbike-WM. Statt wie in den Vorjahren beginnt die neue Saison aber nicht bereits Ende Februar auf Phillip Island, sondern zwei Monate später in Assen.

Nach dem ersten Jahr mit der neuen CBR1000RR-R sind die Erwartungen von Honda für die Saison 2021 höher. Die Piloten Álvaro Bautista und Leon Haslam sind darauf gespannt, welche Fortschritte die Honda Racing Corporation (HRC) mit der Fireblade seit dem Saisonfinale in Estoril Mitte Oktober 2020 gemacht hat.



«Es ist wichtig, den HRC-Ingenieuren in Japan nützliche Rückmeldungen zu geben», weiß Aushängeschild Álvaro Bautista. «Wir haben einige Dinge zum Testen, um Verbesserungen am Setup und in der Entwicklung zu erreichen. Wir müssen natürlich sehen, wie das Wetter sein wird – im Januar ist immer etwas unsicher und selten ideal. In der Winterpause habe ich hart an meinem körperlichen Training, an meinem Fokus und meiner Konzentration gearbeitet.»



Auch sonst war der Spanier im Winter fleißig: Anfang des Jahres wurde Tochter Gina geboren! «Ich bin überglücklich über die Geburt meiner zweiten Tochter», strahlte der 36-Jährige.

Teamkollege Leon Haslam kommt etwas eingerosteter als sonst zum ersten Test des Jahres.



«Es war ein langer Winter – normalerweise haben wir nur paar Wochen frei. Es tat gut, mit Freunden abzuhängen. Die Pandemie hat das Training allerdings ziemlich schwierig gemacht. Normalerweise hätte in ein Fitnesscamp in Spanien besucht, das gina aber nicht», bedauerte Haslam. «Ich hoffe bald auf mein Team zu treffen und ich freue mich natürlich sehr auf den Jerez-Test. Das ist eine großartige Chance, sich den Rost abzufahren. Ich möchte mit der Arbeit beginnen und sehen, wo wir mit den neuen Teilen von Honda und HRC stehen.»