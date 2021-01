Riskiert Motocorsa Ducati einen Rookie auf der V4R?

Vieles deutet daraufhin, dass sich der 21-jährige Axel Bassani den begehrten Platz bei Motocorsa Ducati für die Superbike-WM 2021 angelt. Das hat auch finanzielle Hintergründe.

Im Feld der Ende April in Assen beginnenden Superbike-WM 2021 sind nur noch maximal fünf Plätze frei: Einer bei Motocorsa Ducati, zwei bei MIE Honda und eventuell jeweils einer bei Pedercini Kawasaki und Ten Kate Yamaha.



Der Platz bei Motocorsa ist begehrt, die Ducati Panigale V4R ist eines der schnellsten Bikes in der Startaufstellung. Doch das kleine Privatteam aus Norditalien hat kein Budget, um einen namhaften Fahrer zu bezahlen.

Wochenlang verhandelte Loris Baz mit Motocorsa, die Vorstellungen der beiden Parteien liegen aber weit auseinander. Das italienische Team verlangte zwar keine Mitgift, kann aber kein Gehalt bezahlen. Ein Fahrer von der Klasse Baz’ ruft in der Regel ein Jahresgehalt in der Größenordnung von 100.000 Euro auf, hinzu kommen die Kosten für Spesen und Reisen.

Bereits vor Weihnachten zeichnete sich ab, dass Axel Bassani den Zuschlag bekommt. Ihm wird nachgesagt, dass er eine reizvolle Mitgift mitbringt.



Der heute 21-Jährige kam 2016 in die Supersport-WM und schaffte es im Team San Carlo Italia Kawasaki bis auf Platz 4 in Magny-Cours. Bassani gewann damals die Wertung der Fahrer, die nur an den europäischen Rennen teilnehmen. Von 2017 bis 2019 tauchte er nur vereinzelt international in der Supersport- sowie Moto2-WM auf, dazu in der Superstock-1000-EM. 2020 kam er im Yamaha-Privatteam Soradis Motoxracing unter die Räder und schaffte es in 14 Rennen nur zweimal in die Top-10 – Gesamtrang 17.



Bassani verfügt über sehr wenig Superbike-Erfahrung und gilt als durchschnittlich talentiert.

Teams & Fahrer Superbike-WM 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Mercado?

BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)

RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)

Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)

Ten Kate Yamaha: Baz? Cortese?

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), ?

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



Fett = bestätigt