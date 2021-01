Tito Rabat (Ducati): Verzögerung seiner SBK-Premiere

Wegen Regen am Mittwochmorgen hat sich auf dem Circuito de Jerez bislang kein Rad gedreht. Superbike-Rookie Tito Rabat muss sich bis zu seinen ersten Runden mit der Ducati Panigale V4R gedulden.

Jeweils von 10 bis 18 Uhr können am Mittwoch und Donnerstag insgesamt sieben Teams aus der Superbike-WM auf dem Jerez-Circuit testen. Wie angekündigt präsentiert sich das Wetter am Mittwochmorgen trist und verregnet, in den ersten 75 Minuten hat sich nicht einer auf die Strecke gewagt.



Besonders interessant wäre heute die Superbike-Premiere von Tito Rabat, der 2021 im Team Barni Ducati eine schnelle V4R pilotieren wird. Nach fünf erfolglosen Jahren in der MotoGP-WM wechselte der Moto2-Weltmeister von 2014 in die seriennahe Meisterschaft, neben Jonas Folger (Bonovo Action BMW) ist er der vielversprechendste Rookie in diesem Jahr.

In Jerez wird Rabat zum ersten Mal die Ducati im SBK-Trimm fahren, die vergangenen Wochen hat er bereits fleißig mit einer V4S auf der Rennstrecke trainiert, zuletzt in Cartagena. Ob und wann er heute testen wird, hängt von den Bedingungen ab, am Nachmittag soll sich das Wetter bessern. MotoGP-Star Maverick Vinales, der privat mit einer Yamaha R1 geübt hätte, reiste erst gar nicht an.

Seit Jahren gehört Barni Ducati zu den erfolgreichsten Privatteams in der Superbike-WM, die Truppe von Marco Barnabo hat eine enge Anbindung ans Werk in Borgo Panigale.



Ducati wird einiges unternehmen, um Rabat zufriedenzustellen. Denn der 31-Jährige hatte für die Saison 2021 einen gültigen MotoGP-Vertrag mit dem Avintia-Team, wurde aber zugunsten von Luca Marini aus dem Weg geräumt.

Teilnehmer Superbike-WM-Tests Jerez, 20./21. Januar 2021:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B)

Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)

Barni Ducati: Tito Rabat (E)



MotoGP-Fahrer:

Johann Zarco (F), Ducati*

Michele Pirro (I), Ducati*

Stefan Bradl (D), Honda

*mit einem Superbike