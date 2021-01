Kawasaki selbstsicher: «Könnten morgen Rennen fahren» 21.01.2021 - 17:33 Von Tim Althof

Superbike-WM © Kawasaki Alex Lowes und Jonathan Rea hatten zwei ruhige Testtage in Jerez

Der erste Superbike-WM-Test des Jahres sollte in dieser Woche in Jerez über die Bühne gehen, doch das Wetter spielte nicht mit. Die beiden Crew-Chiefs von Kawasaki blicken trotzdem positiv in die Zukunft.