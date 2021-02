Warum Chaz Davies auf sein GoEleven-Debüt warten muss

Der eintägige Superbike-Test von Ducati in Misano fand ohne Chaz Davies vom Kundenteam GoEleven statt. Wann der langjährige Werkspilot seine diesjährige Panigale V4R kennen lernen wird.

Nach sieben Jahren im Werksteam Aruba.it Ducati musste Chaz Davies dem jüngeren Michael Rinaldi Platz machen, der Waliser geht dafür in der Superbike-WM 2021 mit Ducati-Unterstützung im Kundenteam GoEleven an den Start. Das Debüt von Davies war beim Wintertest am 20./21. Januar in Jerez geplant, auf den aber alle anwesenden Teams wegen der schlechten Wetterverhältnisse verzichteten.

Die Ducati-Teams Aruba.it und Barni spulten mit ihren Piloten am Donnerstag in Misano die ersten Runden in diesem Jahr. Obwohl in Italien stationiert, fehlte GoEleven.



«Wegen der Covid-19-Reisebeschränkungen konnten einige ausländische Teammitglieder nicht ohne die Pflicht zur Quarantäne nach Italien kommen», teilte GoEleven mit. «Chaz Davies, Ducati und GoEleven waren sich einig, diesen Testtag für später in der Saison zu retten.»



Dies betrifft insbesondere den Cheftechniker von Davies, Pete Jennings.

So ist das GoEleven-Debüt von Chaz Davies zunächst auf den 15./16. März verschoben, wenn das Wetter in Misano angenehmer erwartet wird. Ende März ist die Teilnahme am offiziellen Superbike-Test in Barcelona vorgesehen.