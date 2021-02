Carlos Checa betont: «Chaz Davies wird beeindrucken»

Carlos Checa fungierte nach Karriereende öfters bei Siegerehrungen – hier in Aragon 2015 nach der Superpole mit Chaz Davies

Der ehemalige GP-Fahrer und Superbike-Weltmeister Carlos Checa ist auf die kommende WorldSBK-Saison gespannt. Kurzum verriet der Spanier, welche Piloten er 2021 mit Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze vermutet.

Bis heute ist Carlos Checa der Letzte, der auf einer Maschine von Ducati Weltmeister in der Superbike-Klasse wurde. Der Spanier gewann 2011 15 von 26 Rennen und dominierte die Meisterschaft auf seiner 1098R nach Belieben. Er ist damit der letzte Champion auf einem Zweizylinder-Bike, Ducati wechselte 2019 von zwei zu vier Zylindern und startet seitdem mit der Panigale V4R. Der Spanier sieht in diesem Motorrad auch die größte Gefahr für Weltmeister Jonathan Rea auf seinem Weg zum siebten WM-Titel.

«Jetzt, vor der Saison, sind Jonathan und Kawasaki die großen Favoriten, denn es ist eine großartige Kombination. Während der Testfahrten werden wir sehen, wie stark sich die Gegner verbessern können – technisch, physisch und mental. Im technischen Bereich ist Ducati sehr stark und Honda und Yamaha holen mächtig auf. Wir haben momentan drei oder vier weitere Hersteller auf einem sehr starken Level», betonte Checa im Interview auf WorldSBK.com.

«Interessant wird es zu sehen, ob Rinaldi konstant stark sein wird. Natürlich müssen wir auch auf Redding achten, denn er ist die Nummer 1 bei Ducati», erklärte der Spanier mit einem Blick auf die vergangene Saison. Der Engländer gewann in seiner Rookie-Saison fünf Rennen in der Superbike-WM und kam Rea und Kawasaki damit bedrohlich nahe.

Checa sieht aber über den Tellerrand hinaus. «Dennoch glaube ich, dass Chaz Davies uns beeindrucken wird. Sollte er sich in sein neues GoEleven-Team integriert haben, wird er dasselbe Material wie das Werk haben, aber deutlich weniger Druck. Hinzu kommt, dass er die letzte Saison so stark beendet hat. Ich glaube, diese drei Piloten werden mit Johnny an der Spitze sein», sagte der ehemalige Weltmeister und betonte: «Yamaha hat ebenfalls gute Chancen, um den WM-Titel zu kämpfen, mit Toprak Razgatlioglu.»