Woran Kawasaki beim Jerez-Test gearbeitet hat

Nicht sehr vielsagend als ‹positiv› bezeichnete Kawasaki-Star Jonathan Rea den erneut vom schlechten Wetter beeinflussten Jerez-Test. Sein Cheftechniker Pere Riba verrät etwas mehr, an welchen Details gearbeitet wurde.

Auch beim dritten Anlauf innerhalb von drei Wochen, einen Wintertest in Jerez durchzuführen, spielte das Wetter nicht mit. Immerhin am Donnerstagnachmittag konnte Kawasaki-Aushängeschild Jonathan Rea 40 Runden auf der stellenweise noch feuchten Piste abspulen.

Obwohl die Superbike-WM 2021 erst am 24./25. April in Assen beginnt und die meisten Teams erst im März testen, war Kawasaki ein Test zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr wichtig.



«Es war wichtig, weil wir einige Dinge auf der Motorseite testen mussten», sagte Reas Cheftechniker Pere Riba. «Es waren verschiedene Settings und etwas an der Elektronik, woran wir im Winter viel gearbeitet hatten. Es war sehr wichtig zu testen, aber bei trockenen Bedingungen. Bei Nässe ergab das keinen Sinn.»

Der sechsfache Weltmeister fuhr mit der neuen Kawasaki ZX-10RR eine schnellste Zeit von 1:40,6 min auf Rennreifen – zum aktuellen Rundenrekord von 1:39,004 min (Álvaro Bautista 2019) fehlten Rea 1,6 sec, was den Bedingungen geschuldet war.



«Wir mussten zuerst den Regen abwarten und waren am Nachmittag fast drei Stunden auf der Strecke. Die Rundenzeiten sagen nichts aus, weil einige Kurven noch etwas feucht waren. Die Strecke war nicht ganz trocken, aber gut genug», führte der ehemalige Rennfahrer weiter aus. «Wir konnten alles testen, was wir uns vorgenommen hatten und wir haben alle erforderlichen Informationen gesammelt.»



«Wir brauchten das Verständnis und das Gefühl des Fahrers. Jetzt können wir die Daten verwenden, um die nächsten Schritte zu machen. Johnny verlässt diesen Test glücklich und mit einem guten Gefühl. Natürlich müssen wir diese Dinge auf anderen Strecken bestätigen. Insgesamt war es ein guter Test.»