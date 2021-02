SBK-WM 2021: Assen verschoben – Auftakt in Estoril?

Vor wenigen Minuten gab die FIM eine Änderung im Kalender der Superbike-WM 2021 bekannt. Weil Großveranstaltungen in den Niederlanden bis 1. Juni verboten sind, musste das Meeting in Assen verschoben werden.

Planmäßig sollte die SBK-WM 2021 am letzten April-Wochenende in Assen in den Niederlanden beginnen. Doch am 21. Januar beschlossen die zwölf Bürgermeister der Region Drenthe, dass bis zum 1. Juni 2021 keine größeren Veranstaltungen in ihrem Verantwortungsbereich stattfinden dürfen. Motorradrennen mit einer hohen Anzahl Zuschauer werden also nicht erlaubt.



Hintergrund dieser Maßnahme ist die Eindämmung von Mutationen des Virus SARS-CoV-2. Deutschland und viele andere Länder befinden sich deshalb seit Monaten im behördlich verordneten Lockdown. Das hat nicht nur große Auswirkungen auf das tägliche Leben aller, sondern auch auf den Profisport.

Neuer Termin für Assen ist nun der 24./25. Juli.



Die Verschiebung des Assen-Meetings war absehbar. Denn fallen die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern und durch die Verpflegung weg, fehlt dem lokalen Promoter das Geld, um die Gebühren zu bezahlen, welche die Dorna gewöhnlich für so ein Großereignis aufruft.



Auftakt der diesjährigen Saison ist laut Plan nun Estoril, doch so lange Portugal als Hochrisikogebiet eingestuft ist, ist auch das unsicher. Vieles deutet daraufhin, dass die Weltmeisterschaft erst am 21.–23. Mai im MotorLand Aragon startet.

Kalender der SBK-WM 2021:

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

23.–25. Juli Assen/Niederlande

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300