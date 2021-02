Scott Redding (Ducati) zu spät auf der Bremse – Sturz

Rennsport ist gefährlich, aber auch abseits der Rennstrecke können Unfälle passieren. Ducati-Star Scott Redding kam bei einem Trainingssturz mit einem blutigen Ellbogen und Schürfwunden davon.

Das Training mit dem Rennrad gehört für Scott Redding zur Routine, um sich konditionell auf seinen Beruf als Rennfahrer vorzubereiten. So auch dieser Tage in Spanien.

Der Aruba.it Ducati-Werksfahrer stürzte dabei, offenbar in einer Kurve, und krachte mit dem linken Ellbogen zuerst auf den Asphalt und erlitt an Unterarm und Oberschenkel offene Wunden. Sein Shirt und Hose riss in Fetzen.



Die blutige Wunde nahm der 28-Jährige gewohnt locker. «Ich fuhr in die Kurve und zog die Bremste, dabei verlor ich das Vorderrad. Ich den Sturz wie Marquez mit dem Ellbogen abfangen – aber es reichte nicht», scherzte Redding.

Zur nächsten Tour sollte Redding geeignetere Schutzausrüstung tragen – oder gleich seine Lederkombi, wie er es schon kürzlich tat..