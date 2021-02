Tati Mercado: Argentinisches Geld ist nicht viel wert

Noch elf Jahren im Paddock der Superbike-WM hat Leandro «Tati» Mercado noch keinen Vertrag für die Saison 2021 in der Tasche. Der Argentinier hatte es nicht leicht, um sich in Europa zu etablieren.

Seit 2010 ist Tati Mercado im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft anzutreffen. Mehrfach wechselte der aus Cordoba/Argentinien stammende 29-Jährige zwischen Superstock-1000-Cup und Superbike-WM hin und her. Während der vergangenen Jahre fuhr er in verschiedenen Teams Aprilia, Ducati und Kawasaki, zuletzt für Motocorsa Ducati.



Seinen Platz im italienischen Team verlor der Argentinier an Rookie Axel Bassani. Um Mercado ist es nach Ende der Superbike-WM 2020 ruhig geworden – dabei wird er, unter anderem von Rekordweltmeister Jonathan Rea, als einer der meist unterschätzten Piloten angesehen!

Dass er überhaupt Rennen fahren kann, ist für Mercado fast ein Wunder. Denn während mancher Rennfahrer einen potenten Sponsor oder eine finanzstarke Familie im Rücken hat, musste Mercado viele Hürden beiseite zu räumen.



«In Argentinien mit dem Rennsport zu beginnen ist wahrscheinlich nicht schwerer als in den meisten anderen Ländern. Die schwierigste Phase kommt jedoch, wenn man das Land verlassen will, um international zu fahren», sagte Mercado. «Denn der Kurs vom Euro ist zigmal höher als unsere Währung. Das Land in Richtung Europa zu verlassen, ist ein fast aussichtslosen Unterfangen. Niemand kann sich vorstellen, welche Opfer meine Familie für mich erbracht hat.»

Während der Saison lebt Mercado in Europa, erst nach dem letzten Wintertest reist er für gewöhnlich in seine Heimat.



«Wie immer warten dann meine Familie und alle Freunde am Flughafen auf mich. Und wenn ich wieder abreise, dann begleiten sie mich so lange es geht», erzählte der 29-Jährige weiter. «Die Moral leidet, wenn man zu lange von zu Hause weg ist. Natürlich halte ich mich auch zu Hause fit, doch am Wichtigsten ist für mich, viel Zeit mit meinen Eltern und anderen Verwanden zu verbringen. Ich vermisse sie alle sehr.»

Seit 2019 die argentinische Piste in San Juan Villicum im Kalender der Superbike-WM aufgenommen wurde, ist es für Mercado ein wenig leichter geworden. Promoter Dorna wünscht sich einen starken Südamerikaner im Teilnehmerfeld und macht sich bei Teams für den 29-Jährigen stark. Für die Superbike-WM 2021 ist Mercado neben Takumi Takahashi bei MIE Honda im Gespräch.