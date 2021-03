Meeting in Donington Park mit fünf Honda Fireblade?

Obwohl Glenn Irwin seit Jahren zu den besten BSB-Piloten gehört, hat er den Sprung in die Superbike-WM nie geschafft. Jetzt hofft der Nordire, dass er mit Honda zumindest einen Wildcard-Einsatz bekommt.

2009 hatte Glenn Irwin seines einzigen Auftritt in der seriennahen Weltmeisterschaft, als er beim Meeting in Imola in der Supersport-WM vom Team Racedays Honda als Ersatzfahrer aufgeboten wurde. Der Feuerwehreinsatz war nicht erfolgreich: Im Qualifying konnte sich der damals 19-Jährige nicht für das Rennen qualifizieren.



In der BSB reifte Irwin in den nächsten Jahren dagegen zu einem starken Fahrer heran und zählte in der Supersport- und Superbike-Kategorie zu den potenziellen Siegkandidaten. Ein dritter Rang 2018 im Be Wiser Ducati-Team seine beste Saison. Seit 2019 fährt der 30-Jährige für Honda und peilt in diesem Jahr den Titelgewinn an.

Für einen Wechsel in die Superbike-WM läuft dem Nordiren die Zeit davon.



«Ich bin Realist. Jeder kennt meinen Traum, eine Saison in der Weltmeisterschaft zu fahren. Aber in dem Alter, das ich mittlerweile habe, will ich noch so viele andere Dinge erreichen», sagte Irwin bei Bennets. «Ich möchte unbedingt die Isle of Man gewinnen und wer weiß, wann ich das schaffen kann. Und da es kein Team gibt, dass die TT und WM fährt, wird beides wohl nicht klappen. Also fahre ich weiter die BSB und werde dort versuchen, mit Honda den Titel zu holen.»

Einen WM-Start will Irwin dennoch absolvieren.



«Wir haben uns vorgenommen, beim Meeting in Donington mit einer Wildcard dabei zu sein, dann habe ich diesen Punkt auf meiner Liste abgehakt», erklärte der Honda-Pilot. «Es wäre schön, wenn ich dann auch Traktionskontrolle und die weiteren Fahrhilfen nutzen kann, damit ich bestmögliche Voraussetzungen habe, mich gegen die WM-Piloten zu beweisen. Wenn ich ein Bike nach BSB-Regeln habe, werde ich daraus das Beste machen.»



In der Superbike-WM 2021 sind bisher nur die Honda.Werkspiloten Alvaro Bautista und Leon Haslam bestätigt. Bei MIE Honda haben Takumi Takahashi und Leandro Mercado gute Aussichten. Im Idealfall sehen wir in Donington Park also fünf Honda CBR1000RR-R. Das Meeting ist für den 3./4. Juli angesetzt.