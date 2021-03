Motocorsa Ducati: Termignoni-Auspuff ein Hingucker

Mit Axel Bassani hat das Team Motocorsa Ducati den jüngsten Piloten für die Superbike-WM 2021 verpflichtet. Der 21-Jährige schlug sich beim Misano-Test überraschend gut.

Um den Platz bei Motocorsa hatten sich mehrere etablierte Piloten beworben, doch Teamchef Lorenzo Mauri entschied sich überraschend für den jungen Axel Bassani. Der Italiener stieg erst 2020 in die Supersport-Weltmeisterschaft auf und schaffte es nur in einem Rennen in die Top-10.

Beim zweitägigen Misano-Test am Montag und Dienstag dieser Woche hatte der 21-Jährige die Gelegenheit, sich bei idealen Bedingungen an die Ducati V4R zu gewöhnen. Erstmals konnte Bassani auch das 2021er Modell testen. Tank, Kühler, Heck und Schwinge unterscheiden sich vom Vorjahresmodell.



Auffälligster Hingucker an der Motocorsa-Ducati ist aber das Auspuffsystem von Termignoni, deren Rohre sich unter der Sitzbank ungewöhnlich schlängeln.

Am Montag glänzte der Motocorsa-Pilot in 1:35,076 min, nur 0,6 sec langsamer als Ducati-Werkspilot Scott Redding. Am Dienstag steigerte sich der Italiener auf eine 1:34,847 min.



«Der erste Tag war wie der erste Tag in der Schule – ich war super aufgeregt. Nach einigen Runden bekam ich ein gutes Gefühl für das 2020er Bike und am Ende gelang mir aber eine gute Runde», berichtete Bassani. «Am Dienstag nahmen wir dann die neue V4R – die Umstellung fiel mir zuerst unheimlich schwer, weil sich die Motorräder deutlich unterscheiden – vor allem die Sitzposition ist anders. Nach und nach kamen wir damit aber immer besser zurecht und im letzten Run fuhr ich dann meine schnellste Runde.»

Motocorsa nimmt Ende März am offiziellen Dorna-Test in Barcelona teil. Bassani will diese Tage nutzen.



«Nach dem Misano-Test bin ich zufrieden und bin glücklich, wie gut die Zusammenarbeit mit dem Team geklappt hat. Aber das waren halt nur zwei Tage und ich habe noch so viel zu tun. Ich kann aber sagen, dass ich positiv gestimmt bin», erklärte der 21-Jährige.

Misano-Test, Superbike

Zeiten 16. März 2021:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:33,688 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:33,886

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,013

4. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,361

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:34,794

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,806

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:34,847

8. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,003

9. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,210

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,392



Zeiten 15. März 2021:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,265 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,478

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,609

4. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,076

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:35,605

7. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,849

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:36,523

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978

11. Michele Pirro (I), Ducati, 1:37,162