Michael Rinaldi (Ducati): «Die Ziele sind viel höher»

Das Aruba.it-Ducati-Werksteam hat am Dienstag das neue Motorrad und die offizielle Fahrerpaarung für die Superbike-WM-Saison 2021 vorgestellt, Michael Ruben Rinaldi sprach über die ehrenvolle Aufgabe des Werksfahrers.

Michael Ruben Rinaldi gewann 2020 sein erstes Rennen in der Superbike-Weltmeisterschaft. In Aragon erzielte er auf der privaten Panigale V4R des GoEleven-Teams einen großartigen Triumpf, die Meisterschaft schloss er auf Position 7 ab. In der kommenden Saison wird der junge Italiener an der Seite von Vizeweltmeister Scott Redding für das Ducati-Werksteam an den Start gehen, das erfüllt ihn mit besonders großem Stolz.



«2020 konnte ich mein erstes Rennen in der Superbike-WM gewinnen, das wird immer eine wunderschöne Erinnerung bleiben», betonte Rinaldi bei der Teamvorstellung, die auf dem Misano World Circuit stattfand und als Video im Internet veröffentlicht wurde.

«Nichtsdestotrotz, die Ziele sind viel höher und ich werde hart arbeiten, um starke Resultate mit dem Ducati-Werksteam zu erzielen. Nachdem ich den Superstock 1000-Titel mit dem Aruba Junior Team gewinnen konnte, fühlt es sich so an, als würde ich zu meiner Familie zurückkehren», freute sich der 25-Jährige und fügte begeistert hinzu: «Diese Farben zu tragen, ist eine große Ehre und es macht mich sehr stolz. Ich glaube, es macht alle im Team stolz, denn es bedeutet, dass der Weg, den wir gegangen sind, sehr positiv war.»

Bereits bei den Testfahrten in der vergangenen Woche zeigte Rinaldi, wozu er mit dem neuen Team im Stand ist. Der Italiener legte am Ende die souveräne Bestzeit hin und er verpasste dabei den Pole-Position-Rekord von Tom Sykes aus dem Jahr 2018 nur um 0,04 Sekunden.

«Zum Werksteam zu gehören bedeutet, dass ich vollen Support von Ducati erhalte, sei es an der Strecke oder vom Werk in Borgo Panigale aus. Ich möchte meinem Team sagen, dass ich alles Mögliche tun werde, damit sie während der Saison 2021 Spaß haben», sagte der Ducati-Pilot. «Gleichzeitig möchte ich die Fans bitten, uns weiterhin zu unterstützen, auch wenn es einige schwierige Momente geben wird, denn dank des großartigen Rückhalts können wir diese gemeinsam überwinden.»

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 9. März:

21.–23. Mai: Aragón/Spanien

11.–13. Juni: Misano/Italien

02.–04. Juli: Donington Park/Großbritannien*

23.–25. Juli: Assen/Niederlande

20.–22. August: Navarra/Spanien**

03.–05. September: Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September: Barcelona/Spanien

24.–26. September: Jerez/Spanien

01.–03. Oktober: Portimão/Portugal

15.–17. Oktober: San Juan/Argentinien**

12.–14. November: Lombok/Indonesien**

Termin offen: Phillip Island/Australien**

Termin offen: Estoril/Portugal



* ohne Supersport-Klassen

** ohne Supersport 300