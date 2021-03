Aruba-Teammanager: Michael Rinaldi voll akzeptiert

Das Aruba.it Ducati-Werksteam gehört zu den stärksten Mannschaften im Fahrerlager der Superbike-WM, die Fahrerpaarung mit Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi zählt ebenfalls zu den Schnellsten.

Serafino Foti ist der Teammanager des Aruba-Teams in der Superbike-WM. Der Italiener feierte in den letzten Jahren mit Alvaro Bautista und Scott Redding jeweils den Vizetitel in der seriennahen Meisterschaft. Zuvor scheiterte auch Chaz Davies, der das Team Ende 2020 verlassen musste, an Seriensieger Jonathan Rea und Kawasaki. Für die kommende Saison gibt es für die Ducati-Mannschaft nur ein Ziel: Der WM-Titel.



Nach dem Test in der vergangenen Woche auf dem Misano World Circuit, wo Neuzugang Michael Ruben Rinaldi die Bestzeit markierte, sprach Foti über die aktuelle Situation.

«Der Test war sehr positiv und wir sind sehr glücklich», betonte der Teamchef. «Vor allem weil das Wetter gut war, das war ja zuletzt in Jerez nicht der Fall. Es war unser erster kompletter Test der Saison. Wir haben noch eine Menge zu tun, in allen Bereichen. Das Chassis und die Arbeit an der Elektronik stehen momentan bei uns im Vordergrund.»

Scott Redding gewann 2020 fünf Rennen und landete insgesamt 14 Mal auf dem Siegerpodest in seiner Rookie-Saison in der Superbike-WM. In diesem Jahr soll der Engländer einen weiteren Schritt machen: «Unser Ziel ist es, mit Scott die Meisterschaft zu gewinnen, aber es wird nicht einfach, denn unser Hauptgegner wird sehr, sehr schnell sein, wie immer. Wir geben unser Bestes, um erfolgreich zu sein.»

Nachdem Michael Ruben Rinaldi im Barni-Team und bei GoEleven unterwegs war, kehrt der 25-Jährige zurück in das Werksteam von Foti. Er ist dort ein alter Bekannter. «Wir kennen Michael sehr gut, denn er war bereits 2017 mit unserem Team unterwegs, als er den Superstock-Titel gewann und er gehört seit fünf Jahren zu unserer Familie. Michael ist jung und für uns hat er ein sehr großes Potenzial und ich hoffe, dass er die ganze Saison sehr schnell sein wird.»