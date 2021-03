Was GRT Yamaha von Gerloff und Nozane erwartet

Mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane hat das Yamaha-Junior-Team GRT eine interessante Fahrerpaarung für die Superbike-WM 2021. Was Teammanager Filippo Conti von seinen Piloten erwartet.

Am Montag und Dienstag dieser Woche startete beim Misano-Test endlich auch Yamaha mit den Vorbereitungen auf der Rennstrecke für die neue Saison; noch später ist nur BMW dran.



Letztendlich erwies sich der späte Testbeginn als richtige Entscheidung, denn das regnerische Wetter im Süden Spaniens erlaubte im Januar und Februar keinen regulären Testbetrieb.

Für die Teams und Fahrer war es dennoch eine ungewohnte Situation. GRT Yamaha hat das Beste aus der Situation gemacht. Beim Misano-Test wurden die letzten Weichen für die Superbike-WM 2021 gestellt.



«Der Winter war lang, viel länger als wir es gewohnt sind», gab Teammanager Filippo Conti bei WorldSBK zu. «Aber wir haben die Zeit genutzt, um, gemeinsam mit Yamaha, das bestmögliche Paket für den Misano-Test zusammenzustellen. Dafür hatten wir genügend Zeit. Wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht und sind bereit für die neue Saison. Wir mussten nur noch einige neue Teile testen und entscheiden, ob sie Vorteile bringen und welche wir behalten.»

Aushängeschild des italienischen Teams ist der US-Amerikaner Garrett Gerloff, der bereits in seiner Rookie-Saison drei Podestplätze erreichte. Die Erwartung an den 25-jährigen Texaner ist gestiegen.



«Garrett kennt jetzt die Meisterschaft, die meisten Strecken und unser Team – einfach alles», grübelte Conti. «Mit seiner Erfahrung und seinem Talent hat er für mich die Fähigkeiten, in dieser Saison vorne mitzufahren. Wir hoffen, dass er Rennen gewinnen wird; das Potenzial dafür hat er.»

Der Japaner soll sich neben Gerloff in Ruhe entwickeln können. Als aktueller japanischer Superbike-Champion und MotoGP-Testfahrer hat sich Nozane bei Yamaha einen Namen gemacht.



«Für Kohta ist entscheidend, dass er sich konstant steigert. Es ist nicht wichtig, dass er möglichst schnell Fortschritte macht», meinte der Teammanager. «Aber er sollte sich Schritt für Schritt verbessern, um seine Basis für die Zukunft zu beweisen.»

Misano-Test, Superbike

Zeiten 16. März 2021:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:33,688 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:33,886

3. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:34,013

4. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,361

5. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:34,794

6. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:34,806

7. Axel Bassani (I), Ducati, 1:34,847

8. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:35,003

9. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,210

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,392



Zeiten 15. März 2021:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:34,265 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:34,478

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:34,609

4. Axel Bassani (I), Ducati, 1:35,076

5. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:35,264

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:35,605

7. Tito Rabat (E), Ducati, 1:35,680

8. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:35,849

9. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:36,523

10. Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:36,978

11. Michele Pirro (I), Ducati, 1:37,162