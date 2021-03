Chaz Davies froh: Endlich Debüt mit Go Eleven Ducati

Zuerst verhinderte schlechtes Wetter das Debüt auf der Ducati Panigale V4R von Go Eleven, dann das Corona-Virus. Beim Barcelona-Test ist der Waliser mit von der Partie.

Eigentlich war das Debüt von Chaz Davies mit Go Eleven Ducati bereits beim Wintertest am 20./21. Januar in Jerez geplant, auf den aber alle anwesenden Teams wegen der schlechten Wetterverhältnisse verzichteten. Dann spulten die Ducati-Teams Aruba.it und Barni am 4. Februar in Misano die ersten Runden in diesem Jahr ab. Wieder fehlte Go Eleven, denn wegen der Covid-19-Reisebeschränkungen konnten einige ausländische Teammitglieder nicht ohne die Pflicht zur Quarantäne nach Italien einreisen. Und als am 15./16. März erneut in Misano getestet werden sollte, befand sich Davies wegen ein er Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne. Selbst bei der Teampräsentation wurde der 34-Jährige nur zugeschaltet.

Am morgigen Mittwoch soll es aber soweit sein: Beim zweitägigen Barcelona-Test steht die V4R von Davies bereit, der selbst wiederum auch einsatzbereit ist. Dann wird man das neue Arbeitsgerät des mehrfachen Vizeweltmeisters auch in den neuen Farben sehen.



«Endlich werde ich die Gelegenheit bekommen, mit Go Eleven auf der Rennstrecke zu arbeiten», sagte Davies erleichtert. «Ich musste lange auf mein Debüt mit meinem neuen Team warten. Nun sieht es aber tatsächlich danach aus, dass es klappen wird.»

Das Motorrad von Davies ist mit den Werksmaschinen nahezu identisch. Top-Ergebnisse sind in der Superbike-WM 2021 möglich und können vom 32-fachen Laufsieger erwartet werden.



«Nach so lange Zeit ohne auf einem Motorrad zu sitzen sind die Ziele für den Test ziemlich simpel. Ich werde einfach nur fahren, um das Gefühl zurückzugewinnen und die zwei Tage zu genießen. Es gibt keine neuen Teile, die unbedingt getestet werden müssen.»