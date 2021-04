Leon Haslam (Honda): «Rote Flagge kam in die Quere»

Beim zweitägigen Superbike-Test in Barcelona war Leon Haslam das Aushängeschild von Honda. Der Engländer überzeugte mit einem guten Speed auf Rennreifen.

Weil Álvaro Bautista nach einem Sturz beim Motocross über Schmerzen im Brustkorb klagte, fuhr der Spanier beim Barcelona-Test nur wenige Runden und packte am Donnerstag frühzeitig ein. Umso wichtiger waren die Aussagen und die Testarbeit von Leon Haslam, der allgemein als sehr guter Entwickler gilt.



Der 37-Jährige stellte die Honda CBR1000RR am Mittwoch etwas überraschend auf Platz 2, reihte sich am zweiten Testtag aber nur als Zehnter ein. Für Haslam bedeutete seine schnellste Zeit von 1:40,900 min, gefahren am ersten Tag, Platz 6 in der kombinierten Zeitenliste.

Dass er am Donnerstag im Finale mit einem Qualifyer-Reifen nicht noch einmal nachlegen konnte, hat einen einfachen Grund.



«Einen Qualifyer hatte ich schon am Mittwoch verwendet, allerdings haben wir damit reichlich Fehler eingebaut. Deshalb war ich mit meiner Rundenzeit gestern nicht wirklich zufrieden», erklärte der Honda-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Und als ich es heute erneut versuchen wollte, wurde die Session wegen der Stürze abgebrochen. Ich hatte schon ¾ der Runde gefahren – ich denke es wäre eine hohe 1:40 min geworden.»

Seine Schlussattacke fuhr der Routinier dann mit einem Rennreifen.



«Ganz am Ende bin ich noch einmal mit einem SC0 gefahren. Den SCX hatte ich vorher einmal probiert, der brachte mir aber keinen Vorteil und das müssen wir noch analysieren», berichtete Haslam. «Wir hatten ein paar Probleme und sind zurück auf die Abstimmung vom Mittwoch gegangen, womit ich dann mit einem Rennreifen meine schnellste Zeit gefahren bin. Ich gehe davon aus, dass die meisten Kollegen einen Qualifyer-Reifen genutzt haben, auf jeden Fall die Jungs ganz vorne. Am Nachmittag hatten sie noch Schwierigkeiten, mittlere oder niedrige 1:41 min zu fahren. Am Ende waren sie eine Sekunde schneller, das war ganz sicher der Qualifyer-Effekt.»



Haslam ließ sich mit Rennreifen eine schnellste Runden von 1:41,350 min notieren.

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min 2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

Ergebnis SBK-Test Barcelona, 1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min 2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,65 7. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 8. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 9. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 10. L. Haslam Honda 1:41,350 + 1,086 11. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 12. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 13. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 14. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 15. T. Razgatlioglu Yamaha 1:42,298 + 2,034 16. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 17. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 18. A. Bautista Honda 1:42,544 + 2,28 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,55 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886