Leon Haslam (Honda): «Haben zwei Schritte gemacht»

Im Gegensatz zu Álvaro Bautista konnte Leon Haslam am Mittwoch beim Superbike-WM-Test in Barcelona mit seiner Honda überzeugen. Er betonte anschließend, wie gut die Ingenieure das Projekt über den Winter weiterbrachten.

«Die Synergien sowie Interaktionen zwischen den MotoGP- und SBK-Ingenieuren wurde erweitert, vor allem in Schlüsselbereichen wie der Elektronik», erklärte HRC-Direktor Tetsuhiro Kuwata bei der Vorstellung des Honda-Superbike-WM-Teams für die Saison 2021. Nach dem ersten großen Vergleich mit der Konkurrenz auf dem Circuit Barcelona-Catalunya am Mittwoch zeigte sich, dass dieser Schritt Honda im Winter in eine deutlich bessere Position gebracht hat. Der Engländer verlor nur eine Zehntelsekunde auf Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki). SPEEDWEEK.com fragte beim 37-Jährigen nach.

Leon, hat sich die Zusammenarbeit mit der MotoGP-Abteilung von Honda schon bewährt?

Ja, ich denke schon, denn letzte Saison war sehr schwer für uns, wir hatten viele Tests in Suzuka, viele Dinge, die erledigt und entwickelt werden mussten und mit der Corona-Pandemie wurde es nicht einfacher, denn unsere japanischen Techniker konnten nicht bei uns sein und wir haben uns von einem Rennen zum anderen gehangelt, das war wirklich schwierig.



Vom letzten zu diesem Jahr haben unsere Leute alles umgesetzt, was wir verlangt haben, das konnte man am Mittwoch sehen, denn wir sind viel stabiler und konstanter unterwegs. Das basiert alles auf unseren Kommentaren aus dem letzten Jahr. Dennoch ist es sehr früh und wir haben viele Dinge auszuprobieren und müssen uns weiter verbessern. Aber es ist schön zu sehen, wie hart Honda im Hintergrund arbeitet.

Siehst du dich in dieser Saison in der Lage, Rennen auf dem Podium zu beenden oder sogar zu gewinnen?

Ja, auf jeden Fall. Der Speed war im letzten Jahr nicht das Problem, es war die schwankende Performance und die nicht vorhandenen Daten durch das neue Team und die neuentwickelte Maschine. Wir waren 2020 nie weit weg, aber leider waren wir überhaupt nicht konstant, was an der gesamten Situation lag. Wir haben zwei Schritte gemacht und sind damit den anderen Teams nähergekommen.

Kawasaki und BMW bilden eine große Konkurrenz mit vielen neuen Entwicklungsstufen. Gibt es etwas, dass du an deiner Honda vermisst?

Schwer zu sagen. Vor ein paar Jahren waren es die Flügel, aber die hat Honda jetzt auch. Es geht immer um das gesamte Paket. Wir haben sehr guten Topspeed, aber es geht letztendlich um die Fahrbarkeit. Das Chassis war bei Honda schon immer gut und vor allem fahrbar, man muss jedoch einen Kompromiss finden. Denn wenn du zum Beispiel auf der Bremse hervorragend bist, ist das Motorrad vielleicht in der Kurve nicht so stark. Unsere Einzelteile sind stark, wir mussten sie nur zusammenfügen – das hat in diesem Winter gut funktioniert.

Ergebnisse SBK-Test Barcelona, 31. März:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:40,793 min

2. Leon Haslam, Honda, 1:40,900

3. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:40,910

4. Scott Redding, Ducati, 1:40,962

5. Tom Sykes, BMW, 1:41,265

6. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,334

7. Jonas Folger, BMW, 1:41,598

8. Michael Rinaldi, Ducati, 1:41,748

9. Chaz Davies, Ducati, 1:41,775

10. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:41,926

11. Alvaro Bautista, Honda, 1:41,950

12. Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,966

13. Michael van der Mark, BMW, 1:42,046

14. Axel Bassani, Ducati, 1:42,677

15. Kohta Nozane, Yamaha, 1:42,758

16. Tito Rabat, Ducati, 1:42,819

17. Isaac Viñales, Kawasaki, 1:42,923

18. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:44,400

19. Leandro Mercado, Honda, 1:44,957

20. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:45,434