Barcelona-Test: Fantastischer Folger mischt vorne mit

Der offizielle Superbike-Test in Barcelona endete zwar wieder mit einer Bestzeit von Kawasaki-Star Jonathan Rea, dennoch verspricht die Superbike-WM 2021 abwechslungsreicher und umkämpfter zu werden.

Der zweitägige Dorna-Test in Barcelona war das erste große Kräftemessen für die Superbike-WM 2021. Erstmals seit dem Saisonende waren alle Hersteller mit ihren Werksteams zeitgleich auf der Piste. Und auch wenn ein Test immer nur ein Test bleibt, machen die Eindrücke Geschmack auf mehr.



Denn insgesamt scheint sich der Trend vom vergangenen Jahr fortzusetzen, dass sich die Performance der Protagonisten weiter annähert. Als um 13 Uhr die meisten Piloten in die Mittagspause gingen, führte Garrett Gerloff (Yamaha) vor Jonathan Rea (Kawasaki) und BMW-Ass Tom Sykes. Scott Redding folgte als bester Ducati-Fahrer auf Platz 4. Die Top-10 lagen innerhalb nur einer Sekunde.



Für zwei Piloten war der zweite Testtag jedoch früher beendet: Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) wurde wegen Covid-19-Verdachts unter Quaratäne gestellt. Álvaro Bautista (Honda) packte vorzeitig ein, weil die Schmerzen im Brustkorb (Sturz beim Motocross) zu groß waren.

Erwartungsgemäß fuhren die Piloten kurz vor dem Ende, wenn die Temperaturen kühler sind, ihre besten Rundenzeiten. Den Anfang machte Jonathan Rea, als er bei noch 45 Minuten in 1:40,519 min an die Spitze der Zeitenliste brauste. Fortan sah man bei vielen Piloten Sektorbestzeiten und persönliche Verbesserungen.



Doch 25 Minuten vor dem Ende wurde die Session nach Stürzen von Michael Rinaldi (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) unterbrochen. Für den Niederländer war der Test damit beendet. Als die Session fortgesetzt wurde, stürmten die Piloten für die finale Zeitenjagd auf die Piste. Traditionell verwenden die Superbike-Asse hierfür einen SCX- oder Qualifyer-Reifen.

Der gut aufgelegt Garrett Gerloff übernahm bei noch acht Minuten die Führung; der US-Amerikaner fuhr in 1:40,497 min 22/1000 sec schneller als Rea. Die Antwort des Rekordweltmeister folgte prompt: In 1:40,264 min setzte der Kawasaki-Pilot die Schlussmarke. Gerloff wurde noch von Scott Redding (Ducati) auf den dritten Platz verwiesen.



Als fantastischer Vierter beendete Jonas Folger (MGM Bonovo) den Barcelona-Test als bester BMW-Pilot! Aushängeschild Tom Sykes vom Werksteam reihte sich als Sechster ein.



Insgesamt gut dabei ist Chaz Davies vom Ducati-Kundenteam Go Eleven auf Platz 9. Der Waliser verzichtete auf den finalen Angriff ist dafür aber im Rennspeed stark einzuschätzen.



Wie am Mittwoch war Leon Haslam auch am zweiten Testtag der schnellste Honda-Pilot. Der Engländer hielt sich die meiste Zeit im Mittelfeld auf und beendete den Test als Zehnter. Dem Vernehmen nach legte es Honda nicht auf schnelle Rundenzeiten an.



Die Zeiten blieben dicht zusammen. Die Top-10 liegen innerhalb einer Sekunde, die Top-15 innerhalb zwei Sekunden.

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min 2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

Ergebnis SBK-Test Barcelona, 1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min 2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,65 7. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 8. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 9. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 10. L. Haslam Honda 1:41,350 + 1,086 11. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 12. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 13. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 14. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 15. T. Razgatlioglu Yamaha 1:42,298 + 2,034 16. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 17. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 18. A. Bautista Honda 1:42,544 + 2,28 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,55 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886