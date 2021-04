Chaz Davies: «Ich hoffe, dass Ducati Wort hält» 02.04.2021 - 14:19 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Go Eleven Chaz Davies fühlt sich bei Go Eleven bereits wohl

Testfahrten waren noch nie die Stärke von Chaz Davies, Platz 10 nach zwei Tagen in Barcelona sagt deshalb wenig aus. Der Waliser versucht, sich an die neuen Gegebenheiten im Ducati-Kundenteam Go Eleven anzupassen.