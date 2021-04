Nur Letzter: Warum Cavalieri dennoch glücklich ist

Den letzten Platz beim offiziellen Superbike-Test in Barcelona belegte Pedercini Kawasaki-Pilot Samuele Cavalieri. Als einziger Teilnehmer hatte der Italiener noch nicht sein Einsatzmotorad zur Verfügung.

Samuele Cavalieri war beim Barcelona-Test ein wenig zu bedauern. Am Mittwoch war der 23-Jährige mit 4,6 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit Letzter, am Donnerstag waren es sogar 4,9 sec. Vom ersten auf den zweiten Tag steigerte sich der Kawasaki-Pilot nur um 0,3 sec.



Cavalieri kann man aber durchaus Talent bescheinigen. Im letzten Jahr wurde er mit einer Ducati V4R Vizemeister der italienischen Superbike-Serie und auch bei seinen Einsätzen als Ersatz für Leon Camier bei Barni Racing erledigte er einen soliden Job.

Cavalieri unterschrieb erst Anfang Februar beim Pedercini-Team, Barcelona war sein erster Test auf der für ihn neuen ZX-10RR, die jedoch noch aus 2020 stammt. Das aktuelle Modell hatten nur die Werkspiloten Jonathan Rea und Alex Lowes zur Verfügung.



«Der erste Tag war gut – es war so lange her, dass ich ein Superbike gefahren bin, tatsächlich war es im Oktober! Ich brauchte den Tag, um Vertrauen in das Fahrrad zu bekommen und auch selbst die erforderlich Sicherheit zu bekommen», sagte der aus Bologna stammende Italiener. «Das Motorrad hat gut funktioniert, ich konnte viele Runden fahren und mich Schritt für Schritt verbessern. Am Ende der zwei Tage bin ich aber nicht ganz zufrieden, weil ich mehr wollte. Das Wichtigste ist aber, dass wir einen guten Schritt gemacht haben und viele Dinge verstanden haben.»

Die meisten Informationen vom Barcelona-Test wird Pedercini für die kommende Saison der Superbike-WM jedoch nicht verwenden können. Obwohl das Serienmodell der 2021er ZX-10RR seit Ende Januar in der Werkstatt steht, hat Pedercini bis heute kein rennfertiges Motorrad.



Denn Kawasaki hat die letzten Monate einiges mit den Motoren und der Verkleidung sowie dem Höcker experimentiert, all diese Erkenntnisse kommen auch den Kundenteams zugute. Aber weil einige Teilehersteller verspätet liefern, werden die Kundenteams vor Mitte April keine Kit-Parts bekommen. Teamchef Lucio Pedercini stellt seinem Schützling das aktuelle Motorrad für den nächsten Test in Aussicht.



«Ich bin nach diesem Test zuversichtlich, dass Samuele eine gute Saison fahren wird», ist der ehemalige Rennfahrer überzeugt. «Man muss bedenken, dass er mehrere Jahre mit einem anderen Hersteller gefahren ist und es nicht einfach ist, ein neues Motorrad zu lernen. Und es ist noch schwieriger, wenn man fast sechs Monate lang kein Motorrad gefahren ist. Barcelona war unser erster Test, und wir wissen, dass es noch viel zu tun gibt. Es ist aber ermutigend zu sehen, dass Samuele die richtige Richtung eingeschlagen hat.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31. März/1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

Ergebnis SBK-Test Barcelona, 1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,65 7. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 8. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 9. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 10. L. Haslam Honda 1:41,350 + 1,086 11. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 12. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 13. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 14. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 15. T. Razgatlioglu Yamaha 1:42,298 + 2,034 16. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 17. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 18. A. Bautista Honda 1:42,544 + 2,28 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,55 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886