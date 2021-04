Álvaro Bautista (36): SBK-WM mehr Stress als MotoGP

Das Format der Superbike-WM mit seinen drei Rennen ist für ehemalige GP-Piloten ungewohnt. Im Vergleich mit der seriennahen Weltmeisterschaft war die MotoGP für Álvaro Bautista geradezu entspannend.

Álvaro Bautista ist lange im Rennsport-Geschäft. Seit 2002 fährt der 36-Jährige international. Über die 125er- und 250er-WM debütierte der Spanier 2010 in der MotoGP. Im fortgesetzten Alter von 33 Jahren wechselte Bautista für 2019 dann ins Paddock der Superbike-WM. Heute scheint das eine Ewigkeit her zu sein.



«Die Zeit vergeht sehr schnell», sagte der Familien bei todocircuito. «Es war schwierig für mich, denn wenn man in der MotoGP ist glaubt man nicht, dass es noch etwas anderes geben kann. Aber ich wollte weiter Rennen fahren und Ducati bot mir an, mit einem Werksmotorrad in die Superbike-WM zu gehen – und ich ließ mich auf das Abenteuer ein.»

Alles war für den 125er-Weltmeister von 2006 neu: Gegner, die Ducati Panigale V4R, die Reifen von Pirelli, selbst das Rennformat unterschied sich deutlich. Statt nur einem Rennen am Sonntag musste sich an das Superpole-Race sowie zwei Hauptrennen gewöhnen.



«Es ist immer was los, man hat keine Atempause. Körperlich und geistig ist es sehr anstrengend», betonte Bautista. «In der MotoGP kann man nach dem Qualifying am Samstag entspannen. In der Superbike-WM fährt man kurz nach der Superpole das erste Rennen – man kann sich nicht ausruhen! Und egal wie das Rennen gelaufen ist, muss man nur einen Tag später wieder Rennen fahren.»

«Mehr als die körperliche Erschöpfung – obwohl die Superbike einem viel abverlangen – ist es die mentale Belastung. Man darf sich nicht von einem guten oder schlechten Ergebnis beeinflussen lassen. Am Sonntag ist zuerst das Sprintrennen und dann ein normales Rennen, für die man eine ganz andere Herangehensweise braucht. Das war für mich am schwierigsten.»