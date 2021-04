Kawasaki-Ass Alex Lowes (30) hat eine Sorge weniger

Ein weiterer Wintertest von Kawasaki wurde von Regen beeinträchtigt. Ein halber Tag in Aragón hat aber gereicht, dass Werksfahrer Alex Lowes wichtige Erkenntnisse sammeln konnte.

Kawasaki beendete als erstes Team der Superbike-WM 2021 die Testpause im Winter, doch das Wetter spielte nur selten mit: Nicht im Januar in Jerez (2x) und auch nicht im Februar in Portimão. Alex Lowes war noch stärker betroffen als sein Teamkollege Jonathan Rea, weil sich der 30-Jährige zusätzlich bei einem Flat-Track-Sturz eine Schulterverletzung zuzog und bei den stattfindenden Tests körperlich nicht in Bestform war.

Zumindest hinter diesem Fragezeichen konnte Lowes beim Aragón-Test in dieser Woche einen Haken machen. Der Engländer fuhr am Mittwochnachmittag 73 Runden und damit die meisten aller Teilnehmer. Der zweite Testtag wurde wegen schlechtem Wetter gestrichen.



«Wir hatten englisches Wetter in Spanien», stellte Lowes scherzend fest. «Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde es an beiden Tagen regnen, zum Glück konnte ich aber am Mittwoch 73 Runden fahren. Meine Schulter fühlte sich viel besser an als zuletzt in Barcelona - das ist wirklich positiv!»

«Technisch haben wir an der Settings der Elektronik am Kurvenausgang gearbeitet, sowie an der Fahrwerksabstimmung, um das Gefühl in diesen Bereichen zu verbessern», ergänzte der Kawasaki-Pilot. «Daran hatten wir auch in Jerez und Montmelo gearbeitet und diesen Testplan haben wir hier in Aragón fortgesetzt – und es war sehr positiv. Ich denke, so gut habe ich mich auf der Ninja ZX-10RR noch nie gefühlt. Drei oder vier Dinge müssen wir vor dem Saisonauftakt noch erledigen, aber ich bin wirklich zufrieden. Als Team haben wir gute Arbeit geleistet.»

Die Weltmeisterschaft beginnt am Pfingst-Wochenende (21.–23. Mai) in Aragon/Spanien, am Wochenende darauf geht es in Estoril/Portugal weiter.

Zeiten Aragón-Test, 21. April:

1. Jonathan Rea (Kawasaki), 1:49,338 min

2. Alex Lowes (Kawasaki), 1:49,470

3. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50,577

4. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51,550

5. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:52,254

6. Chris Ponsson (Alstare Yamaha), 1:52,946

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 16. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Offen Phillip Island/Australien