Honda überzeugt: Nahe an den Superbike-Gegnern dran

«Auch wenn wir auf dieser Strecke nicht so viel Testzeit wie andere Teams hatten, sind wir nahe an ihnen dran», urteilte Honda-Werksfahrer Leon Haslam nach dem Aragon-Test. Alvaro Bautista hat weiterhin Schmerzen.

Während die Werksteams von BMW, Yamaha und Kawasaki am Dienstag und Mittwoch gemeinsam in Aragon testeten, gingen Ducati und Honda der Konkurrenz aus dem Weg. Ducati war mit seinen fünf Superbike-Piloten am Mittwoch und Donnerstag in Navarra, Honda am Donnerstag und Freitag in Aragon. Neben Alvaro Bautista und Leon Haslam fuhren auch die Supersport-Piloten Steven Odendaal, Raffaele De Rosa, Luca Bernardi und Randy Krummenacher im MotorLand.

Bei 27 Grad Celsius und viel Sonnenschein fand das Honda-Duo beste Bedingungen vor, um sich optimal auf den Saisonstart an Pfingsten (21.–23. Mai) vorzubereiten. Bautista nützte am Donnerstag und Freitag jeweils einen halben Tag, Haslam 1,5 Tage. Denn seit dem Saisonende 2020 in Estoril haben die Fahrer bis zum Saisonende 2021 nur zehn Testtage zur Verfügung. «Ich möchte mir Tage für die Strecken aufsparen, die neu im Kalender sind», urteilte Bautista.

Beide Piloten hatten einige neue Teile von Honda Japan zu versuchen, Bautista klagt nach seinem Trainingsunfall mit der Motocross-Maschine Ende März nach wie vor über Rippenschmerzen. «Auch wenn es heiß war, bin ich insgesamt zufrieden mit den Rückmeldungen, die ich von meinem Motorrad bekommen habe», hielt der Spanier fest. «Wir haben viel probiert und konnten viele Daten sammeln, so sind wir zum Saisonbeginn hoffentlich konkurrenzfähiger. Verglichen mit dem Barcelona-Test fühle ich mich körperlich deutlich besser, auf 100 Prozent bin ich aber nach wie vor nicht.»

«Am ersten Tag kam ich nicht viel zum Fahren, weil wir viel in der Box geschraubt haben», ergänzte Teamkollege Haslam. «Am Freitagnachmittag konnte ich viele Runden fahren, das war großartig. Was wir am Donnerstag verloren, konnten wir am Freitag aufholen. Wir hatten viel zu erledigen und konnten mit den neuen Teilen einige sehr gute Schritte machen. Die Konstanz wurde besser, das war unsere Priorität. In Anbetracht der hohen Temperaturen waren die Rundenzeiten gut. Auch wenn wir auf dieser Strecke nicht so viel Testzeit wie andere Teams hatten, sind wir nahe an ihnen dran.»



Auf die Mitteilung von Rundenzeiten verzichtete Honda.

Zeiten Superbike-Test Aragon, 5. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:48,528 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,182

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:49,763

4. Tom Sykes (GB), BMW, 1:49,857

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:50,604

6. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:50,702

7. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,781

8. Jonas Folger (D), BMW, 1:50,815

9. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:51,724

Zeiten Superbike-Test Aragon, 4. Mai 2021:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:49,547 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,929

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:50,045

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:50,234

5. Tom Sykes (GB), BMW, 1:50,654

6. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:50,897

7. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,098

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:51,128

9. Jonas Folger (D), BMW, 1:52,130

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:52,561

Zeiten Superbike-Test Aragon, 3. Mai 2021:

1. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:49,913 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:51,007

3. Jonas Folger (D), BMW, 1:51,071

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:51,092

5. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:51,339