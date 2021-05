BMW M1000RR: Genehmigt die FIM maximale 15.550/min?

Drei Tage vor dem Auftakt der Superbike-Weltmeisterschaft 2021 gibt es vom Motorrad-Weltverband FIM noch keine offizielle Liste mit den festgelegten Maximaldrehzahlen.

BMW und Kawasaki haben für die Superbike-WM 2021 neue Motorräder homologieren lassen, deshalb mussten die Techniker des Motorrad-Weltverbands FIM in aufwändigen Prüfstandtests deren Drehzahllimits festlegen.



Grundsätzlich gilt: Die Maximaldrehzahl des Rennmotors darf bei der Ersteinstufung drei Prozent höher sein als im homologierten Serienmodell, höchstens jedoch 1100/min.

Zum Ende der Saison 2020 sahen die festgelegten Maximaldrehzahlen wie folgt aus:



Ducati: 16.100/min

Honda: 15.600

BMW: 14.950

Yamaha: 14.950

Kawasaki: 14.600

Da Ducati, Honda und Yamaha kein neues Homologationsmodell haben, werden sie mindestens bei den ersten drei Events der Saison 2021 mit den Drehzahlen des Vorjahres antreten.



Nach dem dritten Event in Misano hat die FIM die Möglichkeit, die Maximaldrehzahlen in Schritten von 250/min nach oben oder unten zu korrigieren. Anhand eines komplizierten Rechenschlüssels werden die Resultate der Hersteller ins Verhältnis gesetzt, anschließend wird nötigenfalls reagiert.

Das Serienmodell der BMW M1000RR hat eine Maximaldrehzahl von 15.100/min, drei Prozent mehr ergeben 15.553/min. Die FIM wird den bayerischen Hersteller also im Bereich von 15.550/min einstufen, womit BMW auf Augenhöhe mit der Honda CBR1000RR-R sein wird.



«Die Homologation unseres Motorrads erfolgte recht spät», erzählte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Wir waren die letzten Tage ständig mit der FIM in Kontakt, offiziell wurden die Zahlen noch nicht veröffentlicht. Was ich sagen kann ist, dass wir gegenüber letztem Jahr deutlich zulegen werden. Das ist einer der Gründe, weshalb wir die M1000RR gebracht haben.»

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien