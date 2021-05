Alvaro Bautista wieder mit japanischen Ingenieuren

2020 eroberte Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista im MotorLand Aragon den ersten Podestplatz für die damals neue CBR1000RR-R. Entsprechend optimistisch ist der Spanier für den Saisonstart der Superbike-WM 2021.

Bislang ein Podestplatz wurde mit der Honda CBR1000RR-R errungen: Von Alvaro Bautista im zweiten Hauptrennen 2020 in Aragon, als der Vizeweltmeister von 2019 hinter Jonathan Rea (Kawasaki) und Chaz Davies (Ducati) Dritter wurde.

Bei einem Trainingssturz mit der Motocross-Maschine zog sich der Spanier Ende März schmerzhafte Rippenprellungen zu, und war weder bei den Tests in Barcelona noch in Aragon 100-prozentig fit. Das ist er bis heute nicht, auch wenn «ich mich körperlich besser fühle», wie Bautista vor dem Saisonstart am kommenden Pfingst-Wochenende in Aragon festhielt. «Ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit haben werde, das gesamte Rennwochenende durchzustehen.»

Maschinell fühlt sich der 16-fache Superbike-Laufsieger gut vorbereitet. «Gegenüber letztem Jahr sind uns einige deutliche Schritte gelungen», betonte Bautista. «Mein Gefühl für das Motorrad wurde besser. Und wir haben die Arbeitsabläufe in der Box verbessert und uns in einigen Bereichen verstärkt. Ich bin glücklich mit der Arbeit, die HRC über den Winter geleistet hat, wir sind aber nach wie vor in der Entwicklungsphase. In Aragon werden auch endlich die japanischen Ingenieure wieder dabei sein, die bei den Wintertests wegen der Reisebeschränkungen nicht dabei sein konnten. Aber natürlich standen wir immer miteinander in Kontakt.»

Bautista profitierte schon letztes Jahr vom guten Topspeed der Honda, die 15.600/min drehen darf. Das hilft ihm auf der ein Kilometer langen Geraden im MotorLand. «Die Strecke ist nicht einfach, aber ich mag sie», bemerkte der 36-Jährige. «Sie hat etwas von allem: schnelle und langsame Kurven, Richtungswechsel, Höhenunterschiede und harte Bremspunkte. Wir sind alle sehr motiviert und hoffen, dass uns ein guter Start in die Meisterschaft gelingt.»

Kalender der SBK-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien