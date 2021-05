Kawasaki-Pilot Alex Lowes: «Nicht die beste Wahl»

Als WM-Zweiter reist Alex Lowes vom Saisonauftakt der Superbike-WM 2021 in Aragon weiter zum Meeting in Estoril. Der Kawasaki-Pilot ist zuversichtlich, dass er dort ähnlich stark auftrumpfen kann.

Mit zwei zweiten Plätzen im ersten Rennen und im Sprintrennen sowie dem dritten Rang im zweiten Lauf erwischte Alex Lowes beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Aragón einen großartigen Saisonstart. Hinter seinem Kawasaki-Teamkollegen Jonathan Rea belegt der 30-Jährige mit 45 Punkten den zweiten WM-Rang.



«Ich fühle mich gut auf dem Bike und mit drei Podestplätzen beim ersten Meeting ist alles gut», frohlockte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im Trockenen und auf nasser Strecke fühlte ich mich gut und die gemischten Bedingungen haben wir ordentlich hinbekommen. Unter allen Bedingungen haben wir verstanden, was mit dem Bike passiert und ich denke wir sind in einer guten Position, um so weiterzumachen.»

Lowes kämpfte im zweiten Rennen lange mit seinem ehemaligen Yamaha-Teamkollegen Michael van der Mark. Der Niederländer fährt in diesem Jahr die neue BMW M1000RR.



«Ich freue mich für Michael, dass er mit BMW vorne dabei ist. In der letzten Kurve haben wir uns ein paar Mal berührt. Das war gut, ich liebe solches Racing», erzählte der Kawasaki-Pilot. «Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm und auch zu Toprak. Mit ihren zu kämpfen, macht einfach Spaß. Als Michael und ich bei Yamaha waren, konnte ich schlechter eine Schwachstelle finden, weil unsere Bikes identisch waren. Jetzt, wo er BMW fährt, ist es etwas einfacher.»

Welchen Eindruck hattest du von der neuen BMW im Positionskampf?



«Ganz ehrlich, auf der Geraden waren sie schneller als ich es erwartet habe», zeigte sich Lowes überrascht. «Es machte den Eindruck, als wäre das Bike etwas aggressiv. Auf der Geraden sah ich immer etwas Rauch von seinem Hinterreifen – da war mir klar, dass er bald Probleme bekommen würde. Insgesamt denke ich aber, dass die BMW, wie jedes Motorrad in der Startaufstellung, Vor- und Nachteile hat.»

Auch wenn Scott Redding (Ducati) mit Slick-Reifen den Sieg einfuhr verteidigt Lowes die Entscheidung, mit Intermediate-Reifen in den zweiten Lauf zu starten.



«Das war eine korrekte Entscheidung. Es war nicht die beste Wahl, aber wenn man im Rennsport alles rückgängig machen könnte, gäbe es viele Weltmeister», winkt Lowes ab. «Hätte es erneut geregnet, wären wir damit klar gekommen. Es ist trockener geworden und wir kamen auch damit klar. Mit dem Regen- oder Slick konnte man eher in Schwierigkeiten geraten. So hatte ich aber keine Chance, mit Scott mitzuhalten, dafür war der Unterschied zu groß. Nach zwei Runden war es komplett trocken, was für uns bitter war.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda