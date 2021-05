Neue BMW M1000RR: Tom Sykes klopfte am Podest an

1,660 sec fehlten Tom Sykes in Aragon, um für BMW den ersten Podestplatz in der Superbike-WM seit 20 Monaten zu erobern. «Unser Rückstand zum Sieger hat sich gegenüber letztem Jahr verringert», sagte der Engländer.

Das Sprintrennen am Sonntagvormittag um 11 Uhr, dessen Ausgang über die Startplätze für das zweite Hauptrennen entscheidet, wurde im MotorLand Aragon auf nasser Strecke gestartet. Vizeweltmeister Scott Redding und BMW-Ass Tom Sykes, die beide aus der ersten Reihe kamen, entschieden sich für Regenreifen, während von den Spitzenpiloten Jonathan Rea, Alex Lowes, Garrett Gerloff und Toprak Razgatlioglu Intermediates wählten und BMW-Neuling Michael van der Mark sogar mit Slicks antrat.



Sykes gab mit kaputten Regenreifen nach sieben Runden auf, Redding wurde bis auf Platz 8 durchgereicht.

Statt aus der ersten Reihe fuhr Sykes im zweiten Hauptrennen nur noch von Startplatz 10 los. Während Redding als einer von nur drei Fahrern auf Slicks setzte und das Rennen überlegen gewann, war Sykes wie fast alle anderen auf Intermediates unterwegs. Bevor sich Rea absetzte und Zweiter wurde, gehörte er zu einer Fünfer-Gruppe, in der auch sein Kawasaki-Teamkollege Lowes, das BMW-Duo Sykes und van der Mark sowie Razgatlioglu fuhren.

Im Ziel fehlten Sykes lediglich 1,660 sec auf den Dritten Lowes. Es hätte der erste Podestplatz seit dem 29. September 2019 werden können, damals wurde Sykes im ersten Rennen in Magny-Cours Dritter.

«Der Tag war bittersüß», hielt Sykes fest. «Das Superpole-Rennen lief nicht einmal im Ansatz nach Plan. Unglücklicherweise beeinflusste das unsere Startposition für das zweite Rennen. Als ich in der Startaufstellung stand, dachte ich mir: Wäre ich ein Glücksspieler, würde ich mit Slicks losfahren. Nach den Vorkommnissen im Superpole-Rennen entschied ich mich aber für Intermediates, wie der Großteil des Felds. Aber heilige Scheiße, trocknet diese Strecke schnell ab! Scott traf eine mutige Entscheidung und sie zahlte sich aus. Mit zunehmender Renndauer wurde mein Speed besser, als ich zu der Gruppe vor mir aufschloss, hatten wir definitiv den Speed fürs Podium. Dann hatte ich aber einige Schwierigkeiten, an Toprak vorbeizukommen. Er strauchelte sehr, aber ihn auf der Bremse zu überholen, mit einem Intermediate-Vorderreifen, ist schwierig. Er ist sehr gut auf der Bremse. Danach konnte ich die Lücke zu Lowes wieder verringern, verlangte dem Reifen dabei aber zu viel ab. Positiv ist, dass wir mit Intermediates an einem starken Hersteller wie Kawasaki dran waren.»

«Unser Rückstand zum Sieger hat sich gegenüber letztem Jahr deutlich verringert», ergänzte der Weltmeister von 2013. «Das war das erste Wochenende mit der neuen M1000RR und wir können einiges Positives mitnehmen. Ich startete aus der ersten Reihe, Michael wurde im Sprintrennen Fünfter und ich wurde Vierter im zweiten Hauptrennen. Unser Motor ist schneller, das konnte jeder deutlich sehen. Mein Fokus liegt jetzt darauf, auf diesen positiven Punkten aufzubauen. Aragon war für uns letztes Jahr eine große Herausforderung und Estoril ging mir königlich auf die Nerven. Jetzt will ich unseren Lauf dorthin mitnehmen und unsere Geschicke drehen.»

In der Weltmeisterschaft liegt Sykes nach drei Rennen als bester BMW-Pilot mit 23 auf Rang 6. In der Teamwertung ist das BMW-Werksteam hinter Kawasaki und Aruba Ducati Dritter.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda