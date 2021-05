Alvaro Bautista geschlagen: Reifen & Getriebe Schuld

Siebter im Sprint- und Elfter im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Aragon: Am Sonntag lief bei Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista nichts nach Plan, trotzdem sieht er das Positive.

Nachdem das Warm-up am Sonntagmorgen auf nasser Strecke stattfand, wurden die Ergebnisse des Sprintrennens und zweiten Laufs von der richtigen Reifenwahl mitdiktiert.

«Im Superpole-Race entschied ich mich für Regenreifen», erzählte Alvaro Bautista, der mit 29,5 sec Rückstand auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) ins Ziel kam. «Als die Strecke abtrocknete, hatten die Fahrer mit Intermediates oder Slicks eine ganz andere Pace. Ich wurde Siebter und war Zweitbester unter denen mit Regenreifen. Positiv ist, dass ich mit dem Motorrad ein gutes Gefühl hatte, in der Vergangenheit sind wir bei solchen Bedingungen immer gestrauchelt. Diesbezüglich haben wir also einen Schritt nach vorne gemacht.»

Von Startplatz 7 kommend hatte Bautista eine ordentliche Ausgangsposition für das zweite Hauptrennen. Wie das Gros der Fahrer entschied sich der Vizeweltmeister von 2019 für Intermediate-Reifen, nur drei wählten Slicks. Ducati-Star Scott Redding wurde für dieses Risiko mit dem Sieg belohnt, Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) kam von Startplatz 18 bis auf Rang 8 nach vorne.

Für Bautista ging es hingegen vier Plätze nach hinten, er wurde mit 35,6 sec Rückstand nur Elfter. «Ich fuhr zum ersten Mal mit Intermediate-Reifen», schilderte der Spanier. «Wir hatten einen Mix aus Trocken- und Regen-Abstimmung, ich fühlte mich nicht eben perfekt damit. Zu Rennmitte hatte ich die gleichen Elektronikprobleme wie am Samstag und konnte nicht mehr richtig schalten. Ich musste sehr vorsichtig fahren und jegliches Risiko vermeiden. Schade, am Samstag hätten wir es ohne dieses Problem aufs Podium schaffen können und am Sonntag mindestens in die Top-6. Aber ich sehe das Positive: Bei der Geometrie, den Federelementen und den elektronischen Fahrhilfen haben wir gute Arbeit geleistet, das gibt mir Zuversicht für die Rennen in Estoril am kommenden Wochenende.»

In der Weltmeisterschaft ist Bautista nach drei Rennen mit acht Punkten 13., gleichauf mit den vor ihm liegenden Folger und Haslam.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda