Bonovo-Chef: Jetzt ist Jonas Folgers Psyche gestärkt

​ Auf trockener Strecke machte die BMW M1000RR in Aragon nie, was das Superbike-WM-Team Bonovo MGM und Fahrer Jonas Folger wollten. Als sich die Chance auf ein gutes Ergebnis auftat, griff der Mühldorfer zu.

«Das war ein extrem versöhnlicher Abschluss mit Platz 8», meinte Bonovo-Teameigentümer Jürgen Röder, nachdem Jonas Folger mit mutiger Reifenwahl auf abtrocknender Strecke ein starkes Rennen gezeigt hatte. Während fast alle Fahrer auf Intermediate-Reifen setzten, war Folger einer von drei, der Slicks riskierte.

«Damit hätte wohl niemand mehr gerechnet, besonders auf einer Strecke, die uns bekanntermaßen von Anfang an nicht so gelegen hat», meinte Röder. «Es hat schon mit Platz 6 im Warm-up sehr gut angefangen und mit Platz 13 im Superpole-Rennen. Da hat man gesehen, dass es vorwärts geht und Jonas die Maschine immer besser versteht. Wir sind total glücklich, das war ein schöner Start und auch eine gute Vorbereitung auf die kommenden Rennen. Die Psyche ist nach diesem Abschluss natürlich gestärkt, und Jonas geht positiver Dinge und motiviert nach Estoril. Auch ein Kurs, auf dem wir wohl Schwierigkeiten haben werden. Aber ich denke, mit jedem Rennen, das Jonas fährt, wird er vertrauter mit dem Motorrad. Das hilft ungemein, um am Ende der Serie unter die ersten zehn zu fahren, was angestrebt ist. Das Ergebnis gibt Anlass zur Hoffnung. Natürlich hat uns das Wetter in die Karten gespielt, aber auch dieses Spiel gilt es zu beherrschen.»

«Insgesamt war das ein sehr schwieriges Wochenende für uns», betonte Teammanager Michael Galinski. «Dieses Ende haben wir wirklich gebraucht. Wir haben in viele Richtungen gearbeitet, haben viel gefunden und viel gelernt, was uns weiterhelfen wird in dieser Saison. Wir haben mit den Reifen die richtige Entscheidung getroffen und Jonas hat am Anfang die Nerven behalten, was ganz wichtig war. Am Ende war es etwas schade mit den zwei verlorenen Plätzen, aber wir sind super happy.»

«Als ich auf der Gegengerade an Toprak Razgatlioglu vorbeiging, habe ich mich verbremst», schilderte Folger die angesprochene Situation. «Das war ein Riesenfehler meinerseits, das ärgert mich extrem. Ich hätte den sechsten Platz heimfahren können, das war mein größter Fehler im Rennen.»



In der Weltmeisterschaft liegt der Mühldorfer nach drei Rennen mit acht Punkten auf Platz 11.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda