Jonas Folger 11., 12. oder 13? Was die FIM dazu sagt

Nach dem ersten Event der Superbike-WM 2021 und bislang drei Rennen sind eine Reihe Fahrer punktgleich und es gibt immer wieder Konfusion beim Gesamtstand. SPEEDWEEK.com erklärt das Reglement.

Während Weltmeister Jonathan Rea nach den drei Rennen im MotorLand Aragon am vergangenen Wochenende mit 57 Punkten unzweifelhaft und alleine an der Spitze der WM-Tabelle steht, sind hinter ihm mehrere Fahrer punktgleich.



Tom Sykes (BMW) und Garrett Gerloff (GRT Yamaha) haben 23 Punkte, Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) sowie die Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam deren acht, Lukas Mahias (Puccetti Kawasaki) und Kohta Nozane (GRT Yamaha) sieben sowie Axel Bassani (Motocorsa Ducati) und Isaac Vinales (Orelac Kawasaki) sechs.

In den zahlreichen Motorsportserien weltweit gibt es keine einheitliche Regelung, welcher Fahrer bei Punktgleichheit im Gesamtstand vorne liegt. In den drei SBK-Klassen Superbike, Supersport und Supersport 300 wird es wie folgt gehandhabt.



Artikel 1.29.6 des Regelbuchs besagt, dass im Fall von Punktgleichheit zuerst die Majorität der besseren Plätze entscheidet, also wer mehr erste, zweite, dritte Plätze und so weiter hat. Herrscht dann immer noch Gleichstand ist vorne, wer sein bestes Resultat zuletzt erzielt hat. In der Superbike-Klasse werden die Ergebnisse aus den Superpole-Rennen dabei außenvorgelassen.

Am Beispiel von Folger, Haslam und Bautista verhält es sich so: Alle drei haben acht Punkte. Doch während Folger und Haslam ihre acht Punkte jeweils mit einem achten Platz im Hauptrennen erzielten, holte Bautista 3 Punkte im Sprintrennen und 5 im zweiten Hauptrennen. Der Spanier ist deshalb WM-13. Weil Jonas seinen achten Platz im zweiten Hauptrennen erzielte und Haslam im ersten, ist der Deutsche WM-Elfter und der Engländer Zwölfter.