Regierung gibt grünes Licht: SBK in Most mit Publikum

Die Rennstrecke in Most verkauft bereits Tickets für das SBK-Meeting

Die Veranstalter in Most hofften von Anfang an, dass beim Debüt der tschechischen Rennstrecke im Rahmen der Superbike-WM 2021 Zuschauer erlaubt sein würden.Tickets werden bereits verkauft.

2018 gastierte die Superbike-WM zum letzten Mal in Tschechien, dieses Jahr kehrt sie am 6.-8. August zurück. Für viele überraschend hat Promoter Dorna mit dem Autodrom Most einen neuen Austragungsort mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet.



Passend dazu wurde der Vertrag mit Nova Sport um fünf Jahre verlängert, der TV-Sender überträgt die drei Klassen der SBK-Weltmeisterschaft in Tschechien und der Slowakei.

Für Superbike-Fans aus Deutschland ist Most fast ein Heimspiel, denn die 4,2 km lange Piste ist nur 120 km von Dresden oder Zwickau entfernt, auch von Bayreuth ist es mit 200 km eine überschaubare Anreise.



Und seit Dienstag läuft der Ticketverkauf!

Denn die Regierung in Prag erlaubt ab August Outdoor-Veranstaltungen unter Einhaltung bestimmter Regeln mit Publikum! Im Fall von Most bedeutet das eine reduzierte Anzahl von Zuschauern.



«Wir werden die Anzahl der Zuschauer gemäß den derzeit geltenden behördlichen Vorschriften festlegen», sagte Jakub Krafek, der in Most für das Marketing zuständig ist. «Es gibt eine Variante des Zugangs zu festgelegten Zonen außerhalb des Fahrerlagers im Vorverkauf zu einem ermäßigten Preis. Sollte es vor Beginn des Rennwochenendes zu einer weiteren Lockerung kommen und die Besucherzahl kann erhöht werden, behalten die bereits verkauften Tickets den Zugang zum Fahrerlager. Eintrittskarten, die später gekauft werden, werden teurer sein.»

So oder so sollte jeder, der die Superbike-WM wieder live vor Ort erleben will, schnell ein Ticket kaufen. Denn bleibt es bei reduzierten Zuschauern, ist das Angebot entsprechend limitiert. Ein Wochenendticket wird mit 98 Euro beworben.