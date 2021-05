Estoril: Jonas Folger vor beiden BMW-Werksfahrern

«Wir haben noch die gleichen Probleme wie in Aragon, aber viel weniger stark ausgeprägt», sagte Jonas Folger nach seinem tadellosen neunten Rang am Freitag. Die Superbike-WM in Estoril hat für ihn gut begonnen.

1,021 sec verliert Jonas Folger in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag auf dem Circuito do Estoril nahe Lissabon auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu aus dem Yamaha-Werksteam. Als Neunter schlug sich der Bayer ordentlich, von den BMW-Piloten war nur Eugene Laverty als Siebter um eine knappe Zehntelsekunde schneller. Und auf Platz 5 fehlen Folger lediglich 0,126 sec! Tom Sykes (10.) und Michael van der Mark (12.) aus dem Werksteam ließ er hinter sich.

«Das war auf alle Fälle ein anderer Start als in Aragon», schmunzelte Jonas, als er sich in der Bonovo-Box mit SPEEDWEEK.com zusammensetzte. «Es ist eine Erleichterung, dass die Probleme nicht so ausgeprägt sind. Sie sind noch da, aber um einiges weniger. Das macht sich an der Position bemerkbar, so kommen wir weiter nach vorne. Und wir können uns um andere Dinge kümmern, nicht nur um das große Ganze. Es sind nicht mehr viele Baustellen, sondern es ist nur noch hier und da eine Kleinigkeit. Warum in Estoril alles anders ist, weiß ich nicht.»

«Meine ersten Rivalen sind die BMW-Werksfahrer, die will ich als Satelliten-Pilot natürlich schlagen», meinte Folger aus dem Bonovo-MGM-Team. «Bis jetzt ging es auf, aber das Rennen ist, was zählt. Das muss ich erst mal schaffen. Aber das war ein guter Start und es ist schön zu sehen, dass auch Laverty stark ist. Er hat mich beeindruckt, er fuhr mit der BMW fast eine Sekunde schneller als letztes Jahr und war echt stark unterwegs. Es ist schön, wenn wir alle auf Augenhöhe sind, dann lässt es sich besser arbeiten.»

Ergebnis Superbike-WM Estoril, kombinierte Zeiten FP1/FP2:

1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:36,920 min

2. Scott Redding, Ducati, 1:37,334

3. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:37,501

4. Alex Lowes, Kawasaki, 1:37,604

5. Michael Ruben Rinaldi, Ducati, 1:37,815

6. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:37,826

7. Eugene Laverty, BMW, 1:37,853

8. Chaz Davies, Ducati, 1:37,896

9. Jonas Folger, BMW, 1:37,941

10. Tom Sykes, BMW, 1:38,170

11. Andrea Locatelli, Yamaha, 1:38,254

12. Michael van der Mark, BMW, 1:38,293

13. Leon Haslam, Honda, 1:38,427

14. Tito Rabat, Ducati, 1:38,469

15. Alvaro Bautista, Honda, 1:38,469

16. Lucas Mahias, Kawasaki, 1:38,808

17. Axel Bassani, Ducati, 1:38,716

18. Kohta Nozane, Yamaha, 1:39,036

19. Isaac Vinales, Kawasaki, 1:39,237

20. Christophe Ponsson, Yamaha, 1:39,723

21. Samuele Cavalieri, Kawasaki, 1:41,878

22. Loris Cresson, Kawasaki, 1:41,205