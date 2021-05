Estoril: Jonathan Rea mit Pole-Rekord, Honda versagt

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) qualifizierte sich in Estoril für Startplatz 1, Scott Redding und Alex Lowes stehen neben ihm in Reihe 1. Tom Sykes brachte die beste BMW auf Platz 6, Jonas Folger wurde 13.

Seit 2019 findet die Superpole als traditionelles Qualifying statt, in dem alle Fahrer 25 Minuten lang Zeit hatten, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In den freien Trainings können sich die Piloten allein um die Rennabstimmung kümmern, die erreichte Position hat keine Auswirkung auf das weitere Rennwochenende.



Für die Superbike-WM 2021 wurde die Dauer der Superpole von 25 auf 15 Minuten gekürzt. Jeder Fahrer hat in der Superpole nur einen Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Wie üblich verwendeten die Piloten zuerst einen normalen Rennreifen oder auch den weichen SCX, der speziell für das Superpole-Race über zehn Runden entwickelt wurde.



Beim Meeting in Estoril fuhr Scott Redding (Aruba Ducati) im dritten freien Training in 1:36,389 min die bis dahin schnellste Zeit an diesem Wochenende. Das ist lediglich 0,235 sec langsamer als der Pole-Rekord von Toprak Razgatlioglu (Yamaha/1:36,154 min) aus dem vergangenen Jahr. Die Zeiten sind allerdings schlecht vergleichbar, weil das Meeting in Estoril im Oktober bei kühleren Temperaturen stattfand.



Nachdem sich die Piloten in Schwung brachten, verlangten die ersten Piloten nach sieben Minuten nach dem klebrigen Qualifyer, der auf einer Runde bis zu einer Sekunde bringt. Den Anfang machte Redding, gefolgt von Tito Rabat.



Für die erste ansprechende Zeit sorgte Redding, der in 1:36,047 min Pole-Rekord fuhr! Dieser hielt nicht lange, dann verbesserte ihn Weltmeister Jonathan Rea auf 1:35,876 min.



Der Nordire qualifizierte sich für Startplatz 1, redding und Kawasaki-teamkollege Alex Lowes werden neben ihm stehen.



In Reihe 2 stehen Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), Garrett Gerloff (GRT Yamaha) und Tom Sykes (BMW).



Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) verlor 1,252 sec und landete auf Platz 13, direkt vor BMW-Werksfahrer Michael van der Mark.



Das Honda-Desaster setzte sich auch in der Superpole fort, die Werksfahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam kamen nur auf die Plätze 12 und 15. Ebenfalls eine Katastrophe erlebte Chaz Davies (Go Eleven Ducati) mit Startplatz 16.



Ansprechende Leistungen zeigten hingegen die Rookies Lucas Mahias (9.), Tito Rabat (10.) und Andrea Locatelli (11.).

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole:

1. Rea

2. Redding

3. Lowes

4. Razgatlioglu

5. Gerloff

6. Sykes

7. Rinaldi

8. Laverty

9. Mahias

10. Rabat

11. Locatelli

12. Bautista

13. Folger

14. Van der Mark

15. Haslam

16. Davies

17. Bassani

18. Nozane

19. Vinales

20. Ponsson

21. Cresson

22. Cavalieri