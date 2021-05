Sieger Jonathan Rea (Kawasaki): «Ein Freifahrtschein»

Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea war ein weiteres Mal der große Gewinner eines Superbike-WM-Events. In Estoril gewann der sechsfache Champion beide Rennen und baute die WM-Führung auf seine Kontrahenten aus.

Mit Bauchweh reiste Johnny Rea zum zweiten Rennwochenende der Superbike-Weltmeisterschaft in Estoril, als großer Gewinner verlässt er die Rennstrecke am Sonntag, denn wieder einmal hat er und sein Kawasaki-Team alles richtig gemacht. Nach anfänglichen Problemen am Freitag reichte es am Samstag zum dritten Rang hinter Scott Redding (Ducati) und Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu. Noch besser lief es am Sonntag: Sowohl das Sprintrennen als auch das zweite Hauptrennen am Nachmittag entschied der Nordire für sich.



«Es war nicht einfach, aber es hat Spaß gemacht», strahlte Rea nach dem Rennen. «Am Start hat mich einer der Ducati-Winglets am Arm erwischt, das hat mich wirklich erschrocken. Ich habe dann Plätze verloren und auch Laverty kam vorbei, das hat mich wirklich besorgt, denn ich war auf dem SC0-Reifen unterwegs, die anderen waren mit dem SCX auf der Strecke. Als ich wieder in den Rhythmus fand, habe ich gesehen, dass Scott und Toprak vorne entfliehen wollten. Also habe ich versucht, mich ran zu kämpfen.»

Razgatlioglu versaute sein Rennen mit einem Frühstart, dennoch gelang ihm ein Podestplatz. «Als Toprak seine Strafe absolvierte, war das für mich sehr erleichternd, denn es war wie ein Freifahrtschein, weil er so schwierig zu überholen ist», betonte der 34-Jährige mit Erleichterung. «Auf Redding konnte ich anschließend Stück für Stück aufschließen. Ich war glücklich, dass ich im Windschatten von Redding bleiben konnte, dann habe ich in Kurve 1 angegriffen, konnte die Linie aber nicht halten. In Kurve 3 habe ich es nochmal probiert und das Nächste, was ich sah, war «Redding out» auf meiner Boxentafel.»

«Danach habe ich nur versucht, den Vorsprung zu halten, was nicht einfach war, denn es war sehr heiß. Großes Lob an Pirelli, den der SC0 funktioniert wirklich sehr gut unter den meisten Bedingungen. Auch das Team hat großartig gearbeitet, wir können nun sagen, dass wir diese Strecke auch gemeistert haben, was im letzten Jahr nicht der Fall war», sagte der 104-fache Superbike-WM-Sieger.



In der Gesamtwertung liegt Rea nach sechs Rennen 35 Punkte vor Yamaha-Werkspilot Razgatlioglu, Scott Redding ist auf Platz 3 zurückgefallen. Auch die Herstellerwertung dominiert Kawasaki mit 14 Punkten vor Ducati. «Unser Ziel war es, die WM-Führung mit nach Misano zu bringen. Wir hätten nicht mit einem Sieg in Estoril gerechnet, aber die Führung zu vergrößern und am Ende zwei Siege zu feiern ist sehr emotional für uns», erklärte er im Interview mit SPEEDWEEK.com.

War es wirklich so einfach, am Ende den Vorsprung gegenüber Chaz Davies (Ducati) zu verwalten? «Als Redding stürzte, sah ich, dass der Vorsprung auf Davies bei einer Sekunde lag und ich wollte den Abstand gerne etwas vergrößern, damit es in der letzten Runde nicht kritisch wird», sagte er und fügte abschließend hinzu: «Ich habe dann noch etwas mehr herausholen können, sodass es in der vorletzten Runde 1,7 Sekunden waren und dann hat er aufgegeben. Wenn man einen Vorsprung hat bei den heißen Bedingung, ist es wirklich leicht, einen Fehler zu machen, doch das konnten wir glücklicherweise vermeiden.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Buatista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.