Estoril, Lauf 2: Johnny Rea gewinnt, Redding patzt

Jonathan Rea (Kawasaki) gewann auch das Hautprennen am Sonntag in Estoril und feierte somit seinen 103. Superbike-WM-Sieg. Ducati-Pilot Scott Redding stürzte, Jonas Folger (BMW) schied frühzeitig aus dem Rennen aus.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Estoril entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Reihe bestand aus Weltmeister Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu und Scott Redding. In Reihe 2 lauerten Garrett Gerloff und Michael Ruben Rinaldi sowie Alex Lowes. Ab Startplatz 10 wird das Ranking der Superpole herangezogen, Jonas Folger musste von Startplatz 13 losfahren.



Die große Frage vor dem zweiten Rennen: Wer verwendet welchen Hinterreifen? Die Mehrheit der Piloten entschied sich für den SCX-Reifen. Jonathan Rea setzte jedoch erneut auf den etwas härteren SC0. Mit 42 Grad Celsius Asphalttemperatur war es bei Rennstart um elf Grad wärmer als im Superpole-Race am Vormittag.

An der Spitze setzten sich zunächst Scott Redding und Toprak Razgatlioglu ab, doch früh war klar, dass der Yamaha-Werksfahrer eine Strafe für einen Frühstart erhalten wird. Zwei Long-Lap-Penalties warfen den Türken zwischenzeitlich zurück auf Rang 6. Rea holte den Rückstand auf Redding auf und überholte den Engländer, der gleich im Anschluss stürzte.



Rea gewann am Ende deutlich vor Ducati-Pilot Chaz Davies, der sein erstes Podium mit dem GoEleven-Team feierte. Rang 3 ging an Razgatlioglu, der Alex lowes auf der Strecke besiegte. Hinter Lowes erzielte Andrea Locatelli mit Rang 5 sein bestes Superbike-WM-Resultat.

Michael van der Mark zeigte ein ordentliches Rennen und beendete das Rennen erneut als bester BMW-Fahrer auf Platz 6. Auch Honda hatte erneut Grund zur Freude: Álvaro Bautista kam von Startplatz 18 vor auf Rang 7, 15 Sekunden hinter Sieger Jonathan Rea. Die Top-10 komplettierten Tom Sykes, Eugene Laverty (beide BMW) und SBK-Rookie Tito Rabat.



Scott Redding holte als 14. Noch zwei Punkte, Jonas Folger beendete das rennen bereits in der Anfangsphase. Der Deutsche holte in Estoril keine Punkte auf seiner BMW M 1000 RR.

So lief das Rennen

Start: Toprak Razgatlioglu zuckte vor dem Start, auch Redding bewegte sich sehr früh, übernahm aber dann die Führung vor Rea und Rinaldi.



Runde 1: Rinaldi boxt sich an Rea vorbei, der bis auf Platz 6 zurückfällt. Vorne Redding, Rinaldi, Razgatlioglu, Gerloff, Laverty vor Rea. Jonas Folger überquert die Linie als 17.



Runde 2: Razgatlioglu ist dabei Rinaldi zu überholen, als Gerloff ins Heck von Rinaldi kracht und beide stürzen. Redding und Razgatlioglu in Führung, Rea liegt eine Sekunde hinter den beiden.



Runde 3: Toprak Razgatlioglu erhält eine doppelte Long-Lap-Penalty für einen Frühstart. Reddings Start war laut Rennleitung in Ordnung. Jonas Folger fällt auf den 20. Platz zurück und ist damit Letzter.

Runde 5: Yamaha-Star Razgatlioglu fährt seine erste Strafrunde und kehrt auf Platz 4 zurück auf die Strecke. Vorne führt Redding eine Sekunde vor Rea und Chaz Davies.



Runde 6: Razgatlioglu erledigt den zweiten Teil seiner Strafe und kehrt auf Platz 6 zurück ins Rennen, direkt hinter Teamkollege Locatelli.



Runde 7: Redding führt eine Sekunde vor rea, Davies und Lowes. Auf Platz 5 und 6 liegen die Yamaha-Werksfahrer Razgatlioglu und Locatelli. Michael van der Mark ist bester BMW-Fahrer auf Rang 7, die schnellste Honda liegt mit Álvaro Bautista auf Rang 9. Jonas Folger beendet das Rennen vorzeitig.

Runde 9: Rea pirscht sich langsam an Redding heran, Chaz Davies liegt unauffällig auf Rang 3. Dahinter schiebt sich Razgatlioglu an Alex Lowes vorbei auf Rang 4.



Runde 10: Rea fährt konstant schneller als Rea und verringert den Rückstand auf 0,7 Sekunden, Davies liegt zwei Sekunden hinter Redding.



Runde 12: Redding führt nur noch 0,2 Sekunden vor Rea. Dritter ist Davies, vier Sekunden vor Razgatlioglu, der Druck von Alex Lowes erhält.



Runde 14: Redding und Rea im direkten Zweikampf, der Kawasaki-Pilot macht mächtig Dampf auf den Engländer. Davies verkürzt den Rückstand auf die beiden Spoitzenreiter.

Runde 15: Rea bremst Redding in Kurve 1 aus, kann die Linie aber nicht halten und Redding kontert. Doch Rea schlägt zurück und holt sich die Führung. Eine Kurve später stürzt Redding in Kurve 4. Der Ducati-Pilot kann das Rennen fortführen, fällt jedoch auf Rang 16 zurück.



Runde 16: Der sechsfache Superbike-Weltmeister Jonathan Rea führt nur eine Sekunde vor Chaz Davies, Toprak Razgatlioglu liegt auf Rang 3, eine Sekunde vor Alex Lowes und Andrea Locatelli, der sein stärkstes Rennen bisher absolviert.



Runde 18: Davies liegt 0,9 Sekunden hinter Rea auf Rang 2. Dritter ist Razgatlioglu, vor Lowes und Locatelli. Van der Mark auf Rang 6, nur eine Sekunde vor Honda-Star Bautista. Tom Sykes, Eugene Laverty und Tito Rabat komplettieren die Top-10.

Runde 20: Rea geht mit 1,7 Sekunden Vorsprung auf Davies in die letzte Runde. Razgatlioglu ist einsam auf Rang 3 unterwegs. Scott Redding kämpft sich auf Rang 15 in die Punkte vor.



Letzte Runde: Jonathan Rea gewinnt 2,7 sec vor Chaz Davies. Rang 3 geht an Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Redding, Ducati, +38,162

15. Mahias, Kawasaki, +38,911

16. Vinales, Kawsaki, +39,128

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 74. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 11. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 6. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.