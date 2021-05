Chaz Davies glücklich: Erstes Podium mit GoEleven

Ducati-Fahrer Chaz Davies sicherte sich sein erstes Superbike-WM-Podium nach der Zeit im Werksteam. In Estoril gelang ihm am Sonntag im zweiten Rennen der zweite Platz hinter Kawasaki-Star Jonathan Rea.

«Es war wichtig für uns, dass wir das Wochenende in dieser Art und Weise beenden konnten», freute sich Chaz Davies am Sonntag im Interview mit SPEEDWEEK.com. Der Waliser, der in diesem Jahr für das private GoEleven-Team aus Italien an den Start geht, fuhr ein starkes Rennen und nutzte die neunte Startposition für eine starke Aufholjagd. Als Werksfahrer Scott Redding stürzte, konnte Davies sogar Druck auf Johnny Rea aufbauen, doch der Kawasaki-Pilot brachte den Vorsprung über die Ziellinie.



«Ich wurde nicht in haarige Szenen verwickelt und ich hatte einen deutlich besseren Start als in den anderen Rennen, auch wenn mein Startplatz natürlich deutlich besser war», betonte Davies nach dem zweiten Rennen. «Es war sehr heiß und die Strecke fühlte sich sehr rutschig an. Die Rückmeldung der Reifen war wirklich sehr schwammig und ich hatte das Gefühl, dass mein Vorderrad einklappen würde, vor allem mitten in der Kurve bei voller Schräglage.»

«Meine Reifen bauten von Runde zu Runde immer mehr ab und ich erkannte, dass Johnny am Ende weniger Schwierigkeiten hatte, besonders im letzten Sektor in den lang gezogenen Kurven. Mit dem SCX-Reifen konnte ich da am Ende nicht mehr gegenhalten», stellte er klar.

«An manchen Stellen war ich gut unterwegs, aber am Ende der Runde habe ich immer viel Zeit verloren. Es ist ein lang anhaltendes Problem für uns, dass wir in den schnellen Kurven viel Zeit verlieren und wir müssen daran arbeiten.»

In der WM-Wertung verbesserte sich der 34-Jährige auf den fünften Rang, obwohl er das Wochenende mit vielen Problemen an seiner Ducati zu kämpfen hatte. «Die Reifenwahl war in Ordnung, da ich in FP2 nicht auf die Strecke gehen konnte, hatten wir keine Erfahrung mit den Reifen. Ich sah jedoch, dass bei den anderen Piloten der SCX funktionierte, deshalb habe ich mich auf diesen Reifen eingelassen, ohne Erfahrung damit auf der Strecke gesammelt zu haben», erklärte Davies.

Erneut in den Fokus geriet Garret Gerloff von GRT-Yamaha, denn der US-Amerikaner verursachte einen Crash mit Michael Ruben Rinaldi. «Es sah so aus, als ob Gerloff in Probleme kam, als sein Bike versetzte. Anschließend konnte er Rinaldi nicht ausweichen, weil er von Razgatlioglu überholt wurde und etwas weiter rausfuhr», schilderte er die Situation und fügte abschließend hinzu: «Ich will den Zwischenfall nicht beurteilen und Gerloff dafür die Schuld geben, aber es war sicherlich eine unglückliche Situation.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.