Jetzt glaubt Leon Haslam, er kennt das Honda-Problem

Statt des erhofften Aufwärtstrend ging es für Honda beim Superbike-Meeting in Estoril in die falsche Richtung. Besonders enttäuschend waren die Ergebnisse von und für Leon Haslam.

Für Honda war das zweite Saisonmeeting der Superbike-WM 2021 in Estoril ein Desaster. Wie schon in Aragón sprang nicht ein Top-5-Ergebnis heraus, von der Nähe zum Podium ganz zu schweigen. Es scheint, als hätte sich der Abstand zur Spitze über den Winter würde eher vergrößert als verkleinert.



Mit den Plätzen 12, 16 und 12 kann Leon Haslam mit seiner Leistung nicht zufrieden sein. Vor allem nicht, wenn sein Honda-Teamkollege Álvaro Bautista drei Top-10-Ergebnisse abliefert, der zudem vier bzw. drei Plätze weiter hinten startete!

Der Engländer klagte über dieselben Probleme, die er nach dem Saisonauftakt in Aragón bereits als gelöst glaubte. «Alles in allem war es ein hartes Wochenende. Wir haben uns leider schwer getan, mit den Problemen voranzukommen, die wir in Aragón hatten», stöhnte der 37-Jährige. «Wir hatten im zweiten Rennen ein etwas besseres Gefühl, aber ich hatte nicht den Start, den ich wollte. Obwohl ich einige Fahrer überholte, konnte ich nicht mehr als Platz 12 herausholen.»



Zur Info: Haslam verlor in der Startphase drei Positionen und kam nur auf Platz 18 aus der ersten Runde, die er in Runde 2 aber gleich wieder gut machen konnte. Über die nächsten Runden profitierte er vom Sturz von Scott Redding (Ducati), und er überholte Superbike-Rookie Kohta Nozane (Yamaha).

Der Honda-Pilot übt sich weiter in Zweckoptimismus. «Wir haben uns in Estoril mächtig angestrengt und ich bin zuversichtlich, dass wir die Richtung kennen, die wir in Misano einschlagen müssen. Hoffentlich können wir dort positiver ins Rennwochenende starten.»



In der Gesamtwertung belegt Haslam mit nur 16 Punkten den 13. WM-Rang. Vor einem Jahr hatte der Routinier nach zwei Meeting 28 Punkte auf seinem Konto.

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.