Nach Crash: Harte Strafe für Garrett Gerloff (Yamaha)

GRT-Yamaha-Fahrer Garrett Gerloff erlebte in Estoril ein gutes Superbike-WM-Wochenende mit zwei vierten Plätzen, doch im zweiten Rennen kollidierte er mit Michael Rinaldi, wofür er nachträglich bestraft wurde.

In Aragon konnte Jonathan Rea einen Sturz nur knapp vermeiden, als Garret Gerloff versuchte, den Kawasaki-Star zu überholen. Gerloff selbst musste zu Boden und verlor wertvolle Zeit. Beim zweiten Superbike-WM-Event in Estoril ging es nicht so glimpflich für alle Beteiligten aus. Als der Yamaha-Pilot hinter Ducati-Werksfahrer Michael Ruben Rinaldi in Kurve 6 einfuhr, erwischte er ihn am Heck und beide Fahrer stürzten spektakulär. Für sein Vorgehen wurde der US-Amerikaner nachträglich bestraft: Beim nächsten Rennen in Misano erwartet ihn ein Start aus der Boxengasse.

Doch insgesamt bewertet der WM-6. das Wochenende als positiv. «Der Sonntag begann sehr gut, denn wir haben gute Verbesserungen mit dem Bike erzielt. Ich freute mich sehr auf das Sprintrennen. Der Start war perfekt und die erste Kurve war viel besser als am Samstag. Anschließend konnte ich mit den Top-3-Fahrern kämpfen und ich war glücklich, dass ich zwischenzeitlich sogar Dritter war», berichtete er im Interview. «Ich hatte ein gutes Gefühl, obwohl ich an einigen Stellen etwas Zeit verloren habe. Am Ende bin ich auf Platz 4 gelandet und meine Startposition für Rennen 2 war gut.»

«Im zweiten Hauptrennen am Nachmittag kam ich ebenfalls gut vom Start weg und konnte Platz 4 halten. Ich wollte ruhig bleiben, denn ich wusste, dass es ein langes Rennen werden würde. Als ich in Kurve 6 fuhr, hatte ich einen sehr komischen und gefährlichen Moment mit dem Bike, und ich habe früher gebremst als zuvor, denn ich wollte auch meine Reifen schonen», betonte der Yamaha-Pilot am Sonntagabend.

Rinaldi hatte jedoch keine Chance auszuweichen. «Das Motorrad gab mir dann mehrmals einen Schub und ich wurde nach innen gedrückt. Leider hatte ich das Motorrad dann nicht mehr unter Kontrolle», gab der schnelle Yamaha-Fahrer zu. «Ich habe alles versucht, das Bike aufzurichten und gerade aus zu fahren, aber leider habe ich einen anderen Fahrer getroffen. Das war nicht so gut. Dennoch glaube ich, dass es viel Positives mitzunehmen gibt von diesem Wochenende. Ich bin froh, dass ich und der andere Fahrer unverletzt blieben und ich versuche nun nach Misano zu schauen, denn es ist eine Strecke, die ich sehr mag.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.