Eugene Laverty/BMW: «Meine Saison beginnt in Misano» 09.06.2021 - 15:39 Von Kay Hettich

Superbike-WM © BMW BMW-Pilot Eugene Laverty

Von den vier BMW-Piloten in der Superbike-WM 2021 überraschte Eugene Laverty zuletzt in Estoril am meisten. Der Nordire im neuen Superbike-WM-Team RC Squadra Corse sieht sich im Aufwind und ist optimistisch für Misano.