Alvaro Bautista (Honda): «Dann bricht das Chaos aus»

Woche für Woche wiederholt Honda-Star Alvaro Bautista die Probleme der Fireblade, die Fortschritte bezeichnet der Spanier als winzig. Im ersten Superbike-Rennen in Misano ging es nicht weiter nach vorne als auf Platz 6.

Während sich Kawasaki, Ducati und Yamaha die Podestplätze in der Superbike-WM aufteilen, können Honda und BMW die Lücke auch mit den neuen Bikes bislang nicht schließen. Zwar arbeiten beide Hersteller unermüdlich und die besseren Rundenzeiten zeugen von erfolgreichen Bemühungen, aber die Konkurrenz steht eben auch nicht still. Mit dem Ergebnis, dass die Werksfahrer Alvaro Bautista (Honda) und Tom Sykes (BMW) auch im ersten Rennen auf dem Misano World Circuit nur Sechster und Achter wurden, getrennt durch den überraschend starken Axel Bassani aus dem Team Motocorsa Ducati.

Bautista als Bester dieses Trios verlor vom neunten Startplatz kommend 14,766 sec auf den überragenden Sieger Michael Ruben Rinaldi (Aruba Ducati). «Wenn wir über die Performance unseres Motorrads sprechen, kann ich nicht glücklich sein», unterstrich der Spanier gegenüber SPEEDWEEK.com. «In FP3 strauchelte ich massiv, das Motorrad war sehr instabil und hüpfte in den Bremszonen. Nach dem Training hätte ich fast geweint, ich konnte das Bike so nicht fahren. Für Samstagnachmittag nahmen wir einige Änderungen vor und uns hat wohl auch geholfen, dass die dann wärmere Strecke weniger Grip hatte. Der Samstagmorgen war ein Desaster. In der Superpole fühlte ich mich zwar besser, hatte auf der Bremse aber weiterhin große Probleme, weil das Motorrad immer übers Vorderrad schob.»

«In Estoril und Aragon hatten wir diese Probleme nicht, ich weiß nicht, woher sie kommen», grübelte der Vizeweltmeister von 2019. «Ich hatte große Schwierigkeiten, zu überholen. Ich kann nicht bremsen und auch die Traktion ist nicht fantastisch – das sind dieselben Probleme wie immer. Ich verliere am Kurvenausgang einige Meter und bin deshalb vor der nächsten Kurve zu weit weg, um angreifen zu können. Wenn ich überholen muss, bricht das Chaos aus. Wenn ich eine freie Strecke habe, kann ich mehr oder weniger meine Pace fahren. Diese ist nicht super-fantastisch, aber akzeptabel. Aber ich hing rundenlang hinter anderen Fahrern fest, die mich stark eingebremst haben.»

In der Gesamtwertung liegt Bautista nach sieben Rennen mit 35 Punkten auf dem elften Platz, Teamkollege Leon Haslam ist mit 18 Zählern 13.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:23,457 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,657 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 5,104 4. Scott Redding Ducati + 10,247 5. Alex Lowes Kawasaki + 13,474 6. Alvaro Bautista Honda + 14,766 7. Axel Bassani Ducati + 15,587 8. Tom Sykes BMW + 16,694 9. Andrea Locatelli Yamaha + 23,612 10. Michael Van_Der_Mark BMW + 28,364 11. Lucas Mahias Kawasaki + 28,699 12. Garrett Gerloff Yamaha + 31,757 13. Kohta Nozane Yamaha + 35,395 14. Leon Haslam Honda + 35,603 15. Tito Rabat Ducati + 38,211 16. Jonas Folger BMW + 38,372 17. Isaac Vinales Kawasaki + 47,720 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min NC. Chaz Davies Ducati