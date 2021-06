Nach Misano-Debakel: Ducati-Team hält zu Chaz Davies

In Misano gab es keine Punkte für das Familien-Team um Denis Sacchetti

In Estoril feierte GoEleven das erste Podium mit Chaz Davies

Das Team GoEleven erlebte beim Superbike-WM-Wochenende in Misano Adriatico eine große Schmach. Chaz Davies (Ducati) stürzte zweimal und musste am Sonntagnachmittag aufgrund von Schmerzen das Handtuch werfen.

In Estoril vor gut zwei Wochen war er noch einer der Helden, doch beim darauffolgenden Meeting der Superbike-WM in Misano lief für Chaz Davies nichts zusammen. Der Waliser, der im letzten Winter vom Ducati-Werksteam zur italienischen GoEleven-Mannschaft wechselte, stürzte am Samstag mit seiner Panigale V4R in Runde 12. Teamchef Denis Sacchetti nahm seinen Schützling nach dem ersten Rennen nicht zu hart ran.

«Manchmal feiern wir, manchmal nicht, aber das Wichtigste ist, es immer wieder zu versuchen und Chaz gibt nie auf», betonte der Italiener. «Seit Freitag hatten wir mit Problemen zu kämpfen, die ihn sehr einschränkten und er konnte nicht so fahren, wie wir uns das gewünscht hätten. Im Winter konnten wir nicht am Test auf dieser Strecke teilnehmen und deshalb sind wir in Rückstand geraten.»

Am Sonntag kam es für das kleine Team mit Ducati-Support noch schlimmer: Davies crashte im Sprintrennen erneut und hielt anschließend im zweiten Hauptrennen nicht bis zum Ende durch. «Leider ist am Sonntag alles schiefgelaufen. Es war gut, dass Chaz das Rennen vorzeitig beendet hat, denn seine rechte Schulter war nicht in Ordnung. Es war einfach zu gefährlich und es wäre sinnlos gewesen, das Rennen zu Ende zu fahren, das Risiko wäre zu groß gewesen, dass er sich seine Schulter noch mehr zerstört. Wir brauchen Chaz bei 100 Prozent für das nächste Rennen», erklärte Sacchetti voller Hoffnung auf baldige Genesung des Walisers.

In der WM-Gesamtwertung rutschte Davies auf Platz 9 zurück, GoEleven belegt Rang 7 in der Teamwertung. «Es tut uns leid, denn es wäre schön gewesen, von unserem Heimrennen mit ein paar guten Ergebnissen zurückzukehren», sagte der Ducati-Teamchef und fügte abschließend hinzu: «Das wichtigste ist nur, die Motivation hochzuhalten und alles zu versuchen, um in Donington wieder vorne dabei zu sein.»