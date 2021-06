Michael vd Mark (BMW) zerknirscht: «Sind zu langsam»

37 Podestplätze hat Michael van der Mark auf Honda und Yamaha in der Superbike-WM bereits erobert, die neue BMW M1000RR ist noch nicht so weit. Die Resultate in Misano sind ernüchternd.

«Mit diesen Ergebnissen können wir nicht zufrieden sein», meinte Michael van der Mark nach zwei zehnten Plätzen in den Hauptrennen auf dem Misano World Circuit. «Im Superpole-Race habe ich einen Fehler gemacht, bin Kurve 1 viel zu schnell angegangen und habe das Bike verloren. Es war schade, denn wir hatten etwas am Motorrad ausprobiert und wussten dann nicht, ob es besser ist oder nicht. Mein Start ins zweite Rennen war nicht so gut. Ich hatte Probleme und habe dann einige Positionen gutgemacht. Doch leider ist es so, dass wir zwar sehr konstant sein können, aber einfach zu langsam sind. Es ist schwierig, aber so ist es momentan. Wir werden bald testen und dabei hoffentlich ein paar Lösungen finden.»



Teamkollege Tom Sykes landete auf den Plätzen 8, 7 und 12.

«Es war ein wirklich hartes Wochenende für uns», fasste Teamchef Shaun Muir zusammen. «Wir sind mit hohen Erwartungen hergekommen, aber bei dem sehr hohen Grip-Niveau ist es uns nicht gelungen, dass sich Tom und Michael auf dem Bike wohlfühlen. Wir hatten durchgehend Probleme mit Chattering an der Front. Die Mechaniker und das Team haben das gesamte Wochenende daran gearbeitet, eine gute Balance zu finden. Wir haben an vielen Bereichen des Bikes gefeilt, aber leider konnten wir für beide keine Abstimmung finden. Die Plätze 10 von Michael und 12 von Tom werden unseren Anstrengungen nicht gerecht, wir sind weit davon entfernt, wo wir sein möchten. Aber wir testen demnächst in Navarra, wo wir alles checken können, und wir werden sehen, wie wir uns stärker zurückmelden können. Das wird uns gelingen, wir werden gerüstet sein und freuen uns auf unser Heimspiel in Donington.»



In der Weltmeisterschaft liegt van der Mark mit 52 Punkten auf Rang 7, einen Punkt und einen Platz vor Sykes.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda